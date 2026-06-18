Tochter überredete Serena Williams zum Wimbledon-Comeback

Serena Williams (44) kehrt auf den Tennisplatz zurück – und hinter diesem Comeback steckt eine ganz besondere Ratgeberin. Am Dienstag verriet die Tennislegende bei den Berlin Open gegenüber Reportern, dass es ihre achtjährige Tochter Alexis Olympia war, die sie zu ihrem Wimbledon-Comeback überredet hat. Gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams (46) erhielt Serena eine Wildcard für das berühmte Turnier in London, das vom 29. Juni bis zum 12. Juli stattfindet. Dort werden die beiden Schwestern im Doppel an den Start gehen.

"Meine Tochter Olympia sagte mir, ich solle mit Venus spielen. Sie hat immer recht, also dachte ich mir: Okay", zitiert das Magazin People die Sportlerin. Wenig später ergänzte sie: "Sie ist sehr ernst. Sie weiß Bescheid. Sie ist sehr klug. Sehr weise, das ist eigentlich das bessere Wort. Also sagte ich: 'Okay, Olympia, lass uns schauen, ob wir das hinkriegen.'" Das offizielle Instagram-Konto von Wimbledon verkündete die Reunion der Schwestern mit einem gemeinsamen Foto und den Worten: "Wieder vereint, in Wimbledon." In Berlin selbst verlor Serena an diesem Tag zusammen mit ihrer Partnerin Karolina Muchova gegen Giuliana Olmos und Erin Routliffe mit 4:6 und 4:6.

Serena und Venus blicken auf eine beeindruckende gemeinsame Geschichte zurück. Als Doppelpaar haben sie bereits sechs Grand-Slam-Titel geholt. Serenas Rückkehr in den Profitennis begann erst in der vergangenen Woche beim Queen's Club Championship in London, wo sie fast vier Jahre nach ihrem letzten professionellen Match wieder auf dem Platz stand. Ihr erstes Comeback-Match mit Partnerin Victoria Mboko gewann sie in zwei Sätzen, ehe das Duo aufgrund einer Knieverletzung Mbokos zurückziehen musste. Venus wiederum feierte erst kürzlich ihren 46. Geburtstag – am 17. Juni.

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https://www.instagram.com/p/DQb0J1XkQIb/?img_index=1 Serena Williams teilt süßes Mutter-Tochter-Bild mit Tochter Olympia

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Getty Images Serena und Venus Williams beim US-Open-Turnier 2022

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Getty Images Serena und Venus Williams im August 2018 in New York City