Bei Jörg Dahlmann wurde ein Leber-Tumor diagnostiziert

Eigentlich hatte Jörg Dahlmann (67) allen Grund zur Vorfreude: Der ehemalige Fußballkommentator sollte während der laufenden Fußball-WM im Robinson Club Camyuva in der Türkei gemeinsam mit Béla Réthy als Moderator im Einsatz sein. Doch daraus wird nichts. Wie Jörg gegenüber RTL verriet, erhielt er vor wenigen Tagen die erschütternde Diagnose: Er hat zum vierten Mal Krebs. "Bei mir wurde ein Tumor in der Leber festgestellt", erklärte der Ex-Dschungelcamper mit ruhiger Stimme.

Erste Symptome habe Jörg bereits in den Gallengängen gespürt, die sich zunehmend verstärkten und ihn schließlich zum Arzt trieben. Nun steht eine Operation bevor, bei der ein Teil der Leber und wahrscheinlich auch die Galle entfernt werden müssen. Für den Krebs macht er eine genetische Ursache verantwortlich. "Ich habe einen Gen-Fehler. Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt", erklärte er gegenüber RTL. Sein Vater, Großvater und Onkel seien alle im Alter von 36, 40 und 44 Jahren an Darm- oder Magenkrebs erkrankt und gestorben.

Für Jörg ist es nicht das erste Mal, dass er gegen Krebs kämpft. Bereits 2005 erhielt er die Diagnose Darmkrebs, später kam Hautkrebs hinzu, und 2016 folgte Prostatakrebs. Im Dschungelcamp sprach er offen über die psychischen Folgen seiner ersten Erkrankung und gestand sogar, damals einen Todeswunsch gehabt zu haben: "Ich wollte sterben. Ich wollte nicht mehr." Heute ist sein Lebenswille ungebrochen. "Ich bin erst 67. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben und das schaffe ich auch", betonte Jörg gegenüber RTL.

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Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

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Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Ex-Fußballkommentator

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