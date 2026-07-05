Lebensgefährlich: Jörg Dahlmann muss Krebs-OP verschieben

Mit ernsten Nachrichten meldet sich Jörg Dahlmann bei seinen Fans: Der Moderator, der erst Anfang Juni die Diagnose Leberkrebs erhalten hatte, muss die geplante Operation nun verschieben. Eigentlich war der Eingriff an der Universitätsklinik Mainz für den 2. Juli geplant – doch wie Jörg jetzt in einem Instagram-Video erklärte, wäre eine sofortige OP lebensgefährlich. "Der linke Leberlappen ist zu klein", so der 67-Jährige. Das Risiko sei zu groß, "dass bei einer sofortigen Entfernung des rechten Teils die Restleber nicht funktioniert". Die erschreckende Konsequenz daraus brachte er selbst auf den Punkt: "Ich würde dann sterben."

Statt des ursprünglich geplanten Eingriffs setzen die Ärzte nun auf einen mehrstufigen Behandlungsplan. Jörg erklärte das Vorgehen in dem Video selbst: "Jetzt ist der Plan, dass die Leber quasi geteilt wird. Den rechten Teil lässt man nach und nach durch Abklemmen der Blutzufuhr absterben. Dadurch wächst dann automatisch der linke Leberlappen an und kann nach einer gewissen Zeit 80 Prozent des ursprünglichen Lebervolumens wieder bilden." Erst danach soll in einer zweiten Operation der rechte Leberlappen entfernt werden. Zunächst stehen aber laut Jörg noch weitere Tests an. Die Reaktionen seiner Fans auf das Update sind eindeutig: In den Kommentaren häufen sich Aufmunterungen wie "Alles Gute für dich lieber Jörg, du schaffst das" oder "Drücken dir ganz fest die Daumen, dass die OPs gelingen."

Für Jörg ist es bereits der vierte Kampf gegen den Krebs. Dass er dabei nicht allein ist, ließ er seine Fans bereits vor einigen Tagen wissen: Seine Freundin Claudia Pöhlmann begleitet ihn in die Klinik und wartet nach der Operation an seinem Bett. Seinerzeit hatte er auch offen über seine Gefühlslage gesprochen: "Ich habe Angst." Mit dieser Offenheit, sowohl über seine medizinische Situation als auch über seine Emotionen, hat er eine große Welle der Anteilnahme ausgelöst.

Anzeige Anzeige

RTL Jörg Dahlmann im Dschungeltelefon 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jörg Dahlmann, Dschungelcamper 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige