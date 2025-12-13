So reagieren die Fans auf Jörg Dahlmanns Promi-Büßen-Sieg

Jörg Dahlmann (66) hat sich in Das große Promi-Büßen klar durchgesetzt und den Sieg geholt. Mit beeindruckenden 73 Prozent der Stimmen, die über die Joyn App abgegeben wurden, wurde der Moderator zum Gewinner der Show gekürt. Die Fans zeigten sich begeistert vom Ergebnis. Unter einem Beitrag von Promiflash hieß es in den Kommentaren: "Der Richtige hat gewonnen" und "Bravo, Jörg." Viele werteten den Sieg als gerechtfertigt: "Alles andere wäre auch unverdient gewesen." Ein weiterer Nutzer ergänzte: "Alles andere hätte sehr gewundert aufgrund der Kommentare."

Innerhalb der Sendung musste Jörg sich seiner Vergangenheit stellen und sich für heikle Aussagen aus der Vergangenheit rechtfertigen. Vorwürfe von Rassismus und Homophobie sowie seine deutliche Ablehnung des Genderns wurden während der Show thematisiert. Der Moderator nahm dazu Stellung und erklärte sich den anderen Teilnehmern, Moderatorin Olivia Jones (56) und dem Publikum unter anderem: "Es gefällt mir nicht, ich möchte nicht in eine Zwangsjacke reingesteckt werden." Viele seiner Aussagen seien zudem fehlinterpretiert worden. Letztendlich sah er aber ein, dass Gendern und Co. "gar nicht so schlimm" seien.

Nach den Dreharbeiten ließ sich Jörg nicht nehmen, auf Instagram ein eigenes Satire-Video zu veröffentlichen. Darin schlüpfte der Moderator sichtbar in die Rolle von Olivia, komplett mit Glitzeroutfit, blonder Perücke und viel Make-up. In seinem Clip inszenierte er eine persönliche Runde der Schande und richtete deutliche Worte an die Entertainerin: "Du hast zu mir gesagt: Jörg, sag doch Japan, Land des Sushis, mein Hase. [...] Wenn man dir böse will, legt man auch Land des Sushis als rassistisch aus." Bei der Wiedersehensshow verriet Olivia, dass sie herzlich über sein Video lachte. Dennoch fand sie es schade, dass er die eigentliche Message nicht verstanden habe: Zeiten ändern sich und das sei okay.

Joyn Jörg Dahlmann in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, November 2025