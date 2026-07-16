Bei Jörg Dahlmann wurden nach Krebs-OP Herzprobleme entdeckt

Schlechte Nachrichten für Jörg Dahlmann (67): Der Moderator und Dschungelcamp-Teilnehmer kämpft derzeit mit einer Leberkrebserkrankung. Anfang Juni hatte der Sportreporter die erschütternde Diagnose erhalten, und seitdem ist viel passiert. An der Mainzer Uniklinik unterzog er sich laut Bild gleich zwei schweren Operationen. Beim ersten, rund sechsstündigen Eingriff wurde der rechte, kranke Leberlappen vom linken abgetrennt. Danach wuchs der linke Leberlappen innerhalb von nur zehn Tagen um 263 Prozent nach und konnte die Funktion des rechten übernehmen. In einem zweiten Eingriff wurde schließlich die befallene Leberhälfte vollständig entfernt. Doch die Untersuchungen im Zuge der Behandlung förderten noch ein weiteres ernstes Problem zutage: Jörgs Herzkranzgefäße sind verengt.

Eine Verengung der Herzkranzgefäße kann im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt begünstigen. Daher sind nun weitere Untersuchungen nötig. "Ich werde jetzt eine Herzkatheteruntersuchung bekommen und eventuell Stents gesetzt kriegen. Ich erhoffe mir davon, dass ich mich dann wieder etwas fitter fühle", erklärte Jörg seinen über 24.000 Followern auf Instagram. Trotz allem blickt er kämpferisch nach vorn: "Das Schlimmste habe ich hinter mir, weil der Tumor aus dem Körper raus ist", betonte er.

Für Jörg ist die aktuelle Diagnose nicht der erste schwere Kampf mit seiner Gesundheit. Der Moderator hatte in der Vergangenheit bereits Darmkrebs, Hautkrebs und Prostatakrebs überstanden, nun ist Leberkrebs seine vierte Krebserkrankung. Auf Instagram nannte er offen den medizinischen Hintergrund: "Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt." Mit seinem jüngsten Gesundheitsupdate hält Jörg seine besorgte Community auf dem Laufenden und lässt seine Fans bewusst an seinem herausfordernden Genesungsprozess teilhaben.

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ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / joergdahlmann Jörg und Partnerin Claudia im Krankenhaus

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Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024