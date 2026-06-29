Vierte Krebsdiagnose: Jörg Dahlmann wird erneut operiert

Jörg Dahlmann (67) weiß jetzt, wann er unter das Messer kommt: Am 2. Juli wird der 67-jährige Ex-Sportmoderator an der Uni-Klinik Mainz operiert. Dort soll ihm der rechte Leberlappen, der von Krebszellen befallen ist, entfernt werden. Wie Jörg gegenüber Bild erklärte, duldet die Sache keinen Aufschub: "Die OP eilt, denn die Krebszellen vermehren sich schnell in dem kranken Organ." An seiner Seite wird seine Freundin Claudia Pöhlmann sein, die ihn ins Krankenhaus begleiten und nach der Operation an seinem Bett warten wird.

Durchgeführt wird der Eingriff von Professor Dr. Hauke Lang, den Jörg als führenden Experten in der Leberchirurgie bezeichnet. Die Hoffnung der Ärzte: Der verbleibende linke Leberlappen wächst nach und übernimmt die Funktion des entfernten Teils. Im Anschluss muss Jörg noch einige Tage auf der Intensivstation verbringen. Trotz der ernsten Lage gibt sich der Moderator zuversichtlich: "Natürlich habe ich Angst, aber ich bin auch zuversichtlich. Ich bin an der Uni-Klinik Mainz in besten Händen." Für eine besonders persönliche Note sorgte ein Detail beim Vorgespräch mit dem Arzt: Auf dem Schreibtisch von Professor Lang stand eine Schalke-Tasse. "Er ist wie ich ein Fan des Vereins, das verstärkt mein Vertrauen zu ihm noch mehr. Was kann da noch schiefgehen?", so Jörg schmunzelnd.

Für den gebürtigen Wuppertaler ist es bereits die vierte Krebserkrankung. Dass er so häufig erkrankt, hängt mit dem sogenannten Lynch-Syndrom zusammen – einer genetischen Veranlagung, die das Krebsrisiko deutlich erhöht. Bereits Anfang Juni hatte Jörg die neue Diagnose erhalten und musste deshalb einen geplanten Einsatz als Moderator während der laufenden Fußball-WM absagen. Aus seiner Krankengeschichte zieht er einen klaren Appell: "Zum Glück wurde der Krebs bei mir immer frühzeitig entdeckt und ich habe überlebt. Deshalb kann ich nur allen raten: Geht regelmäßig zur Vorsorge!" Privaten Rückhalt findet er bei Claudia, die er seit zehn Jahren kennt und mit der er seit drei Jahren zusammen ist. Das Paar lebt abwechselnd auf Mallorca und in Wiesbaden.

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ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Jörg Dahlmann in "Das große Promi-Büßen"

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