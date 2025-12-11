Emma, Diogo oder Jörg? Das ist der Promi-Büßen-Gewinner 2025

Das Finale der vierten Staffel von Das große Promi-Büßen ist entschieden! In der Wiedersehensshow verkündete Olivia Jones (56) den Gewinner: Jörg Dahlmann (66), der durch seine beeindruckende Leistung die Zuschauer von sich überzeugte. Mit unglaublichen 73 Prozent der Stimmen setzte sich der Sportkommentator durch und sicherte sich den Titel sowie ein Preisgeld von 20.835,73 Euro. Emma Fernlund (24) erreichte mit 13 Prozent der Stimmen den zweiten Platz, während Diogo Sangre (31) mit zwölf Prozent das Siegertreppchen als Dritter komplettierte. Kaum fiel die Entscheidung, schlossen die Mitfinalisten Jörg herzlich in die Arme und gratulierten ihm zu seiner außergewöhnlichen Leistung.

Neben der spannenden Kür des Gewinners war das Finale auch durch eine Neuerung geprägt. Erstmals konnten die Zuschauer am Wochenende per App über ihren Favoriten abstimmen. Im Rahmen der Show ließ Jörg seine Erfahrungen Revue passieren und zeigte sich von seiner nachdenklichen Seite. "Fußball macht mir mehr Spaß, aber ich habe viel Spaß gewonnen am Reality. Ich lerne sehr viel. Auch heute habe ich viel gelernt", erklärte er. Mit diesen Worten unterstrich er, dass die Sendung für ihn mehr als nur ein Wettstreit war – sie war eine echte Reise zur persönlichen Weiterentwicklung.

Jörg Dahlmanns Sieg setzt einen besonderen Schlusspunkt unter eine Staffel, die ihn vor Herausforderungen stellte. Der frühere Sportkommentator musste sich während der Show nicht nur den Aufgaben, sondern auch alten Kontroversen stellen, die ihn in der Vergangenheit begleitet hatten. Unter anderem wurden Rassismus- und Homophobievorwürfe thematisiert. Jörg betonte im Finale außerdem die Solidarität im Teilnehmerkreis: "Ich muss sagen, dass ich alle acht wahnsinnig gern habe und hatte. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, auch immer noch." Seine Worte und Haltung kamen bei seinen Mitstreitern und offenbar auch beim Publikum an – eine bemerkenswerte Wandlung, die wohl wesentlich zu seinem triumphalen Finale beitrug.

Joyn Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Jörg Dahlmann in "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"