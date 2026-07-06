Jörg Dahlmann hat die sechsstündige Leber-OP überstanden

Moderator Jörg Dahlmann (67) hat eine schwere Leberoperation überstanden. Der 67-Jährige befand sich insgesamt sechs Stunden lang im Operationssaal und wurde anschließend auf die Intensivstation gebracht. Da er derzeit noch zu schwach ist, um sich selbst bei seinen Fans zu melden, übernahm seine Tochter die Aufgabe und teilte auf Instagram ein vorsichtiges Update: "Meinem Vater geht es nach einer sechsstündigen OP den Umständen entsprechend ganz gut. Er ist ein bisschen zu schwach, um das Update selbst zu geben."

Inzwischen wurde Jörg von der Intensivstation auf eine normale Krankenhausstation verlegt – ein positives Zeichen. Seine Tochter nutzte das Update auch, um dem Pflegepersonal zu danken: "Ich wollte mich an der Stelle noch einmal ganz herzlich für all die Anteilnahme bedanken und auch an die Pflegekräfte und Ärzte hier vor Ort – das ist Wahnsinn, was hier geleistet wird." Auch seine Partnerin Claudia meldete sich bei Instagram zu Wort und teilte ein erstes Foto, das Jörg offenbar in guter Stimmung im Krankenbett zeigt. "Jörg geht es entsprechend gut, aber er ist noch sehr schwach. Jetzt muss der gesunde Teil der Leber wachsen", schrieb sie. Wer dem Moderator eine Nachricht schicken möchte, muss sich noch gedulden – Claudia bat seine Fans um Verständnis dafür, dass er Nachrichten momentan nicht beantworten kann.

Für Jörg ist es bereits die vierte Krebserkrankung. Erst Anfang Juni hatte er die Diagnose Leberkrebs erhalten. Die ursprünglich für den 2. Juli geplante Operation an der Universitätsklinik Mainz musste damals zunächst verschoben werden, weil der linke Leberlappen noch zu klein war und ein sofortiger Eingriff zu gefährlich gewesen wäre. Nun konnte die OP aber doch durchgeführt werden – und Jörg hat sie überstanden.

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Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

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Instagram / joergdahlmann Jörg und Partnerin Claudia im Krankenhaus

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RTL Jörg Dahlmann, Dschungelcamper 2025