Jörg Dahlmann zweifelt an Gil Ofarims Aussagen im Dschungel

Zoff nach dem Dschungel-Auftakt: In der ersten Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Australien ließ Gil Ofarim (43) am Freitag nur Andeutungen fallen, als Hardy Krüger jr. (57) ihn auf seinen Skandal von 2021 ansprach. Der Sänger brach ab, verwies auf eine angebliche Verschwiegenheitserklärung und lenkte den Fokus auf seine zwei Kinder. "Meine Kinder bedeuten mir alles. Ich darf darüber nicht reden – es tut mir leid", sagte Gil im Camp. In der begleitenden Live-Show "Die Stunde danach" platzte Ex-Teilnehmer Jörg Dahlmann (67) daraufhin der Kragen – der Moderator stellte Gils Schweigen scharf infrage: "Ich glaube ihm kein Wort. Ich glaube, der macht das nur, damit er über das Thema nicht reden muss. Sagt er einfach Verschwiegenheitsklausel. [...] Das ist völliger Mumpitz. Der hat sich das zurechtgelegt."

Was steckt hinter dem Schweige-Deal? Laut Bild soll es eine Verschwiegenheitserklärung zwischen Gil und dem Leipziger Hotelmitarbeiter geben, mit dem er 2021 aneinandergeraten war. Sein Anwalt Dr. Alexander Stevens wird dort zitiert: "Sobald Gil Ofarim darüber redet, könnte es sein, dass der ganze juristische Fall wieder neu aufgerollt werden könnte." Im Camp meinte Gil: "Ich hab damals diese drei Zeilen verlesen. Und die Schuld auf mich genommen. Es ging nur so." Der Fall war 2023 gegen Zahlung von 10.000 Euro ohne Urteil eingestellt worden.

Vor dem Start ins Abenteuer stellte sich Gil kurzerhand einer Fragerunde von RTL. Dabei zeigte der Musiker, dass ihm ein faires Image wichtiger ist als Ruhm oder Geld. "Das, was gesendet wird, das, was geschrieben wird, das, was gesagt wird – dass die Leute es auch verstehen, wie es gemeint war", betonte er im Interview. Auf die Frage, ob er lieber eine Million Euro oder Verständnis haben wolle, erklärte der Sänger: "Ich glaube, mit Verständnis ist die eine Million Euro, auch wenn es wahnsinnig viel Geld ist, egal, weil wenn du das Verständnis wieder hast, kannst du auch irgendwann wieder dahin kommen, dass du dir das erspielst oder erarbeitest."

Jörg Dahlmann und Gil Ofarim

Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2026