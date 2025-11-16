So verrückt ist Jörg Dahlmann und Claudias Liebesgeschichte

Ex-Dschungelcamper Jörg Dahlmann (66) hat bei RTL offen über seine Liebe zu Claudia Pöhlmann gesprochen – und dabei eine Geschichte erzählt, die fast zu unglaublich klingt. Kennengelernt hatten sich der Ex-Sportkommentator und die Personaltrainerin ursprünglich per E-Mail: Claudia fragte ihn, ob es auf Mallorca einen Markt für Sporttherapie gebe. Jahre später kreuzten sich ihre Wege zufällig in einem Zubringerbus am Flughafen auf Mallorca, beide auf dem Weg nach München. Erst da merkten sie, dass sie schon einmal Kontakt hatten.

Wie Jörg weiter erzählt, blieben beide zunächst in anderen Beziehungen, bevor sie wieder zueinanderfanden. Ein geplantes Golf-Date änderte schließlich alles, und nach Jahren des Zufalls und getrennter Lebenswege wurde aus ihnen ein Paar. Seit zwei Jahren sind sie offiziell zusammen. Besonders innig war auch die gemeinsame Zeit, als Claudia Jörg nach Australien zu seiner Teilnahme im Dschungelcamp begleitete. "So nahm das alles seinen Lauf und jetzt sind wir überglücklich und führen eine traumhaft schöne Beziehung", verrät Jörg im Gespräch mit dem Sender.

Trotz allem Glück lässt sich der Sportmoderator aber Zeit mit künftigen Plänen. Auf die Frage nach einer Hochzeit verriet er, dass das Thema schon diskutiert wurde. "Das Thema steht im Raum, aber nur im Raum. Den Antrag mache ich zu einem Zeitpunkt, wenn es dann auch wirklich passt", sagt er. Besonders rührend schilderte Jörg, was er an seiner Partnerin schätzt: "Meine Freundin ist ein extrem herzlicher Mensch. Wenn ich ein Bild von ihr malen dürfte, würde ich ein riesiges Herz malen und zwei Mini-Füßchen bzw. Händchen." Auch Claudia gerät ins Schwärmen und betont Jörgs Humor und sein großes Herz.

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Ex-Fußballkommentator

ProSieben, Joyn Jörg Dahlmann bei "Das große Promi-Büßen"