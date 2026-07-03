Ein Popstar: Mika und Ella teasern "Off Campus"-Szene an

Beim Prime Video Obsessed Fest haben die Schauspielerinnen Mika Abdalla (26) und Ella Bright (19) im Gespräch mit Extra spannende Details zur zweiten Staffel ihrer Serie "Off Campus" verraten – und dabei kräftig gerätselt. Besonders heiß diskutiert: ein neuer Popstar-Moment, der an die virale Jennifer Lopez (56)-Szene aus der ersten Staffel anknüpfen soll. Auf die Frage, wer diesmal dabei ist, grinsten beide vielsagend und sagten einstimmig: "Wir wissen, wer es ist!" Mika schien dabei mit den Worten "Es ist eine heikle Frage" auf Janet Jackson (60) anzuspielen – gab sich danach aber wieder bedeckt: "Wir können diese Frage nicht beantworten."

Doch nicht nur der mysteriöse Popstar-Cameo war Gesprächsthema. Ella und Mika schwärmten auch von der Energie rund um die zweite Staffel. Mika versprach "eine Menge Spaß" und ist überzeugt: "Ich glaube, die Leute werden sie lieben." Im Fokus der Fortsetzung steht diesmal die Liebesgeschichte zwischen Mikas Figur Allie Hayes und Dean DiLaurentis, gespielt von Stephen Kalyn (28). Ella brachte es schlicht auf den Punkt: "Allie und Dean sind großartig." Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bevor sie erfahren, welcher Superstar in Staffel zwei für Furore sorgt.

Seit dem 1. Juni laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits auf Hochtouren. Dabei kochte in der Community noch ein ganz anderes Thema hoch: Wie werden die neuen Folgen überhaupt veröffentlicht? Einige Fans spekulierten, Prime Video könnte vom Komplett-Release abrücken und stattdessen auf ein wöchentliches Modell setzen. Eine Nutzerin auf Reddit war sich sogar sicher: "Amazon Prime ist eine Streaming-Plattform mit wöchentlicher Veröffentlichung. Sie nutzen das Binge-Modell nur für die erste Staffel, um die Serie zu verkaufen." Offiziell bestätigt war dazu allerdings nichts.

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Getty Images Antonio Cipriano, Mika Abdalla, Ella Bright und Belmont Cameli bei Prime Videos Obsessed Fest in den Nya Studios, Los Angeles, 27. Juni 2026

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"