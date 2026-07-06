"Off Campus"-Friseurin verrät Geheimnis hinter Allies Haaren

Mit ihrer Rolle als Allie Hayes in der Amazon-Prime-Serie Off Campus sorgt Mika Abdalla (26) nicht nur für Herzklopfen, sondern auch für eine echte Hair-Obsession. Ihr moderner Shag-Schnitt sorgt gerade für Aufruhr – jetzt spricht die Friseurin dahinter: Marisa Mitchell, die langjährige Hair-Stylistin der Schauspielerin, hat gegenüber der Teen Vogue verraten, was genau hinter diesem Look steckt. Sie definiert den Schnitt als ein "modernes Comeback der legendären Stufenschnitte der 80er- und 90er-Jahre" – mit noch kürzeren Stufen als beim klassischen Shag, einem fransigen Pony und sogenannten Face-Framing-Stufen, die den texturierten Gesamtlook abrunden.

Marisa betont, dass der Shag vor allem von Bewegung lebe, nicht von Perfektion. Volumen und Textur seien das A und O – weshalb der Schnitt nicht für jeden Haartyp gleich gut geeignet ist. Am schönsten wirkt er laut der Friseurin bei natürlich leicht welligem oder lockigem Haar, so wie Mika es von Natur aus hat. Wer dagegen sehr glattes und feines Haar besitzt, muss deutlich mehr Zeit ins Styling investieren: Ohne Lockenstab und Hitze geht es kaum, da das fehlende Volumen andernfalls dazu führt, dass die kurzen Stufen am Oberkopf nicht harmonisch in die Frisur übergehen. Wer sich den Look trotzdem wünscht, sollte laut Marisa gut abwägen, ob er oder sie bereit ist, diesen täglichen Aufwand auf sich zu nehmen.

Dass Allie Hayes auch abseits der Handlung für Gesprächsstoff sorgt, hatte sich schon vor einigen Wochen gezeigt. Damals stand vor allem ihr Pony im Mittelpunkt, der in den sozialen Medien sogar eine eigene kleine Trendwelle ausgelöst hatte. Nun rückt stärker der komplette Haarschnitt in den Fokus. Auf TikTok und Instagram kursieren seitdem täglich neue Clips, in denen sich Zuschauer mit frisch gestutztem Pony präsentieren – manchmal mit überzeugendem Ergebnis, manchmal weniger. Dass ausgerechnet eine Figur, die in der Buchvorlage als blond beschrieben wird, in der Serienadaption einen ganz anderen Look bekommt, scheint dabei niemanden zu stören – ganz im Gegenteil.

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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