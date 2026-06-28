Twins? Das haben "Off Campus"-Stars Mika & Antonio gemeinsam

Mika Abdalla (26) und Antonio Cipriano (26) scheinen nicht nur vor der Kamera ein echtes Dreamteam zu sein! Die beiden Schauspieler lernten sich am Set der neuen Serie Off Campus kennen und verstanden sich bei den Dreharbeiten offenbar auf Anhieb. Wie der Instagram-Account Just Nostalgia berichtet, stellten Fans schnell fest, dass die Serienkollegen überraschend viel gemeinsam haben – so sehr, dass in den Kommentaren bereits scherzhaft von "Zwillingen" die Rede ist.

Denn Mika und Antonio sind nicht nur im selben Jahr geboren, sondern teilen sich sogar exakt das gleiche Geburtsdatum. Beide kamen am 13. Mai 2000 zur Welt. Damit hört die Liste der Gemeinsamkeiten aber noch nicht auf: Sowohl die Darstellerin als auch ihr Kollege haben libanesische Wurzeln und gelten innerhalb des "Off Campus"-Casts als eher ruhige, introvertierte Persönlichkeiten. Während andere Kollegen am Set als besonders laut und extrovertiert beschrieben werden, wirken die zwei Fanlieblinge offenbar meist zurückhaltend. Genau diese Gemeinsamkeiten sorgen nun dafür, dass Fans in den sozialen Medien Spaß daran haben, die beiden als geheime Doppelgänger zu feiern.

Mika steht derzeit ohnehin im Mittelpunkt des Interesses der "Off Campus"-Fangemeinde. Erst kürzlich wurde die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Serienkollegen Josh Heuston in Paris gesichtet, wo die beiden auf Fotos sehr vertraut miteinander wirkten. Auf einem Schnappschuss, der auf TikTok geteilt wurde, legt Mika im Kassenbereich zärtlich ihre Hand auf Joshs Bizeps. Auf einem weiteren Bild sind die beiden in einer engen Umarmung zu sehen, ihre Gesichter nur Millimeter voneinander entfernt. Er hält dabei sanft ihren Kopf in der Hand. Für viele wirkte es, als würden sie sich fast küssen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mika Abdalla und Antonio Cipriano

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Getty Images Mika Abdalla und Josh Heuston, Schauspieler

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