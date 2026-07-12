Gehaltszoff bei "Off Campus"? Louisa Levy kontert Gerüchte

Rund um die Erfolgsserie Off Campus gibt es gerade ordentlich Wirbel: Ein Podcast hat angebliche Gagenzahlen der Darsteller aus der ersten Staffel veröffentlicht – und die sollen je nach Geschlecht deutlich auseinandergegangen sein. Laut dem Podcast "In the Vault" soll Hauptdarsteller Belmont Cameli (28) mit 260.000 Dollar pro Staffel am meisten verdient haben. Josh Heuston soll 200.000 Dollar kassiert haben, während Stephen Kalyn (28) und Antonio Cipriano (26) jeweils 120.000 Dollar erhalten haben sollen. Ihre Kolleginnen Ella Bright (19) und Mika Abdalla (26) hingegen sollen mit je 160.000 Dollar deutlich weniger bekommen haben – obwohl Ella in der ersten Staffel als weibliche Hauptrolle im Mittelpunkt stand.

Serienerfinderin und Co-Showrunnerin Louisa Levy ließ diese Behauptungen nicht unkommentiert stehen. In der Instagram-Kommentarspalte des Podcasts widersprach sie den veröffentlichten Zahlen direkt: "Überprüft eure Quellen. Diese Zahlen stimmen hinten und vorne nicht. Auch wenn das in der Branche durchaus ein Problem ist, kämpfe ich als weibliche Showrunnerin für gleiche Bezahlung in meinem Cast", schrieb Levy dort. Offizielle Angaben zu den tatsächlichen Gagen der Beteiligten gibt es bislang nicht.

"Off Campus" basiert auf der Buchreihe von Elle Kennedy und ist beim Streamingdienst Prime Video zu sehen. Die erste Staffel, die im Mai Premiere feierte, drehte sich um die Liebesgeschichte zwischen Hannah und Garrett. Für die zweite Staffel, die sich aktuell in Produktion befindet, steht ein überraschender Wechsel an: Im Mittelpunkt stehen nun Dean und Allie – gespielt von Stephen und Mika. Eigentlich hätte Logans Geschichte als nächste dran sein sollen, doch die Macher entschieden sich für eine andere Reihenfolge. Levy erklärte gegenüber Us Weekly, warum die Adaption für das Fernsehen eine gewisse Flexibilität erfordere: "Wir haben acht Folgen statt des ganzen Buches. Also haben wir wirklich mit den Dingen angefangen, die absolut unverzichtbar waren – ohne die es kein 'Off Campus' wäre."

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"