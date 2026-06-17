Shakira beim Date mit Schauspieler in Los Angeles gesichtet

Es gibt neue Dating-Gerüchte um Shakira (49): Die kolumbianische Sängerin wurde diese Woche in Los Angeles gemeinsam mit Schauspieler Manuel Garcia-Rulfo (45) gesichtet. Die beiden verließen das Sunset Tower Hotel zusammen – und die Bilder, die DeuxMoi veröffentlichte, lassen durchaus auf ein entspanntes Date schließen. Der Moment wurde festgehalten, während Shakira eine kurze Pause von ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" einlegte. Zuvor hatte sie noch zwei Konzerte in Los Angeles gespielt, um den neuen Tourblock zu eröffnen.

Das Timing der Begegnung ist dabei besonders interessant: Erst kurz zuvor hatte sich die 49-Jährige gegenüber dem Magazin People über ihr Liebesleben geäußert – und das noch sehr verhalten. "Ich denke nur daran, meine Kinder großzuziehen. Ich sehe das im Moment nicht. Vielleicht, wenn sie älter sind", erklärte sie. "In diesen schwierigen Momenten habe ich entdeckt, wie widerstandsfähig wir alle sind." Auch Manuel, der vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Serie "The Lincoln Lawyer" bekannt ist, hatte zuletzt eine Trennung hinter sich. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass seine Beziehung mit Audrey McGraw, der Tochter von Country-Legende Tim McGraw (59) und Faith Hill (58), zu Ende gegangen war. Beide hatten sich daraufhin gegenseitig auf Instagram entfolgt.

Shakira war von 2010 bis Juni 2022 mit dem spanischen Fußballstar Gerard Piqué (39) zusammen, mit dem sie zwei Söhne großzieht. Die Trennung des einstigen Traumpaares war ein weltweites Medienthema. Denn ihr Ex soll Shakira mit Clara Chía betrogen haben. Seitdem hat die Sängerin auch musikalisch ihre Gefühle verarbeitet – ihr Album "Las Mujeres Ya No Lloran", zu dem die aktuelle Welttournee gehört, gilt als direktes Zeugnis dieser Zeit. Manuel ist neben seiner Serienrolle auch aus Kinofilmen wie "Jurassic World Rebirth" und "A Man Called Otto" bekannt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shakira und Manuel Garcia-Rulfo

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Imago Shakira mit Milan Piqué Mebarak und Sasha Piqué Mebarak bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", 2025

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Getty Images Gerard Piqué mit Shakira bei den Billboard Music Awards