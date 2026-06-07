Nach Piqués Affäre: Jetzt spricht Shakira so offen wie nie

Shakira (49) hat sich so offen wie selten zuvor über das Ende ihrer Beziehung mit Gerard Piqué (39) geäußert. In einem Interview sprach die Sängerin über die angebliche Affäre ihres Ex-Partners mit Clara Chía, den darauffolgenden Umzug von Barcelona nach Miami und die sehr öffentliche Trennung, die das Leben der Kolumbianerin auf den Kopf stellte. Mit drei Worten fasste sie zusammen, wie sich diese Zeit für sie angefühlt habe: "Das Leben ist ein Arschloch." Trotz allem blickt Shakira heute mit einer überraschenden Erkenntnis auf diese Phase zurück: "Ich dachte immer, ich sei zerbrechlicher oder schwächer, als das Leben mir bewiesen hat."

Paartherapeut Figs O'Sullivan erklärt in einer Analyse gegenüber dem Magazin Glamour, warum eine Affäre für Betroffene weit mehr als nur Liebeskummer bedeutet. Sie stelle eine tiefgreifende Erschütterung dar – eine Art biologischen Notstand für den Körper. Die Zeit nach der Entdeckung sei dabei oft noch schwerer als der Moment der Entdeckung selbst. Für eine echte Heilung brauche es laut O'Sullivan von dem Partner, der die Affäre hatte, eine ganz bestimmte Mischung: echte Reue über die eigenen Handlungen, aber vor allem tiefes Mitgefühl für den Schmerz des anderen. "Ich war damals nicht für dich da. Ich bin jetzt hier. Ich verstehe es" – wer das glaubhaft vermitteln könne, schaffe erst die Voraussetzung für einen Neuanfang. Ohne professionelle Unterstützung gelinge das den wenigsten.

Dass Shakira diese Phase überstanden hat, bestätigt die Sängerin selbst. Sie beschreibt, wie sie durch den Schmerz hindurchgegangen sei – und nicht an ihm gescheitert. Statt neuer Romantik steht für die Mutter der Söhne Milan und Sasha derzeit etwas anderes im Mittelpunkt: ihre Kinder und ihre Musik. Gegenüber The Times hatte Shakira zuletzt betont, wie sehr sie ihre Karriere gerade genieße. "Ich bin in meine Karriere verliebt wie nie zuvor in meinem Leben", erklärte sie dem Blatt.

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Getty Images Shakira bei der Met Gala 2024

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Getty Images Gerard Piqué, Fußballer und Shakira, Sängerin

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026