Er war früher Charlotte Engelhardts heimlicher TV-Crush

Charlotte Engelhardt (48) hat in einem RTL-Interview eine ganze Reihe persönlicher Geheimnisse gelüftet – und dabei auch gleich ein ganz besonderes Geständnis gemacht. Die Moderatorin von "Bad Boyfriends" schwärmte nämlich jahrelang heimlich für einen Mann, dem sie im Fernsehen immer wieder begegnet ist: Stefan Raab (59). Kaum zu glauben, aber die sonst so schlagfertige 48-Jährige wurde offenbar regelrecht nervös, wenn sie bei ihm in der Show saß. "Ich dachte: Oh Gott, oh Gott, ist das alles aufregend", erinnert sie sich. Als Raab ihr eines Abends sogar sagte, sie sehe sehr gut aus, war es um sie vollends geschehen. "Ich war superverliebt in Stefan Raab", gesteht Charlotte im Gespräch und ergänzt: "Das war die Aura, die er hatte. Ich fand den irgendwie gut. Ich dachte, jetzt sind wir so kurz davor, zusammenzukommen."

Doch damit nicht genug der Enthüllungen: Mit gewohnt trockenem Humor beschreibt Charlotte ihre Vergesslichkeit, die sie selbst augenzwinkernd "Menopause-Demenz" nennt. "Mein Geheimnis ist, dass ich ein Talent in der Menopause entwickelt habe: dass ich mein Handy minutenlang suchen kann, obwohl ich damit gerade telefoniere", erzählt sie gegenüber dem Sender. Medizinisch spricht man laut Apotheken Umschau eher von Brain Fog – Hormonschwankungen, die Konzentration und Erinnerung durcheinanderbringen können. Darüber hinaus verriet Charlotte, dass sie Kontakte in ihrem Handy nicht unter deren richtigen Namen abspeichert. Eine Freundin mit besonders gutem Hintern läuft bei ihr unter "The Butt", eine andere mit markanter Stimme unter "The Voice".

Und als wäre das nicht schon genug Gesprächsstoff, gab es auch aus dem "Bad Boyfriends"-Kosmos noch eine ganz andere, ziemlich private Neuigkeit: Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel erwarteten nicht nur gemeinsamen Nachwuchs. Nasrin verriet in einem Reunion-Livestream zur Show auf Instagram sogar, dass Charlotte die Patentante des Kindes werden sollte. Damit wäre die Moderatorin auch nach dem Format eng an der Seite des Paares geblieben. Nasrin erzählte dabei auch, wie das Ganze zustande gekommen sei. "Wir haben sie einfach offiziell gefragt. [...] Wir haben zu ihr gesagt: 'Du hast keine Verpflichtungen'", erklärte sie im Livestream.

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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Getty Images Stefan Raab, Moderator

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Imago Charlotte Engelhardt mit Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026