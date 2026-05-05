Charlotte Würdig packt aus: Ihre Kinder sind "Cockblocker"

Im Podcast "The Real Ex-Wives" spricht Charlotte Würdig (47) zusammen mit Georgina Stumpf offen über ihr Liebesleben – und macht dabei eine überraschende Enthüllung. Die Moderatorin verrät, dass ihre beiden Söhne die wohl unfreiwilligsten Verhinderer ihres Datinglebens sind. "Wir haben halt auch die krassesten Cockblocker der Welt", erklärt Charlotte. Gemeint sind ihre Kinder, die offenbar keine große Freude daran haben, wenn Männer ihrer Mutter Avancen machen. Als Beispiel nennt die Moderatorin den Besuch in einem italienischen Restaurant: Sobald dort die üblichen Flirtfloskeln fallen, seien sich die Jungs sofort einig – "Mama, der steht auf dich!" – und würden den entsprechenden Mann prompt mit finsteren Blicken bedenken.

Auf die Frage nach ihrem aktuellen Datingleben hat auch Georgina wenig zu berichten. "Nada. Ich hatte einen extrem netten Taxifahrer, der mich zurück von den Reality Awards gefahren hat. So, der war aber vergeben, hatte drei Kinder", gibt sie im Podcast zu. Letztlich sind Charlottes Kinder aber nicht der einzige Grund, warum es bei der Moderatorin aktuell auf der romantischen Front ruhig bleibt. Die zweifache Mutter gibt offen zu, dass sie "diese Priorität Mann irgendwie gar nicht hat". Stattdessen stehe die gemeinsame Zeit mit ihren Söhnen für sie an erster Stelle. "Lieber schlafe ich mit zwei stinkenden Teenagern ein und vier Hunden als halt mit einem Typen", stellt sie klar – und betont, dass das keine Kritik an Männern sei: "Es ist eigentlich eine Sache für mich."

Dass Charlotte als alleinerziehende Mutter kaum Zeit für Dates findet, hatte sie bereits zuvor gegenüber dem Berliner Kurier angedeutet. Neben ihren zwei Kindern und ihrem Beruf als Moderatorin und Unternehmerin sorgt sie auch noch für eine ganze Reihe von Haustieren. Im Podcast "The Real Ex-Wives" gibt sie gemeinsam mit Georgina regelmäßig Einblicke in ihr Patchwork-Leben – die beiden Frauen verbindet, dass sie beide eine Beziehung mit dem Rapper Sido (45) hatten.

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

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Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024