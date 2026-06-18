Dwayne Johnson reflektiert seine enttäuschte Oscar-Hoffnung

Dwayne "The Rock" Johnson (54) hat offen über seine enttäuschte Hoffnung auf eine Oscar-Nominierung gesprochen. Der Schauspieler und ehemalige Wrestler schlüpfte in dem biografischen Drama "The Smashing Machine" in die Rolle des UFC-Kämpfers Mark Kerr – und war sich bewusst, dass diese Leistung möglicherweise für Hollywoods begehrtesten Preis reichen könnte. Gegenüber Esquire gab er jetzt zu, dass er sich eine Nominierung gewünscht hätte, die letztlich aber ausblieb. "Es wäre unglaublich gewesen, für einen Oscar nominiert zu werden", sagte der 54-Jährige. "Ich habe sehr schnell erkannt, dass es eine seltene Sache ist, diesen Gipfel zu erreichen, wo man überhaupt solche Gespräche führt."

Die Nichtberücksichtigung bei den Oscars konnte Dwayne jedoch nicht entmutigen. "Es wäre großartig gewesen – ich wünschte, es wäre passiert, aber es war nicht so", erklärte er weiter im Gespräch. Trotzdem ließ er keinen Zweifel daran, wie bedeutsam ihm die Rolle ist: "Aber ich habe nie im Geringsten gedacht: 'Ach, das spielt keine Rolle.' Ich war immer der Meinung, dass es wichtig ist. Und es hat in mir einen inneren Antrieb entfacht." Beim Debüt des Films beim Filmfestival in Venedig wurde "The Smashing Machine" mit einer 15-minütigen stehenden Ovation gefeiert. Im Film stehen ihm neben Emily Blunt (43) auch Ryan Bader, Bas Rutten und der Profiboxer Oleksandr Usyk (39) zur Seite.

Für Dwayne, der in seiner Karriere vor allem durch Actionfilme bekannt wurde, stellte die Rolle eine deutliche Kursänderung dar. Seine Kollegin Emily Blunt schwärmte bereits im Vorfeld des Kinostarts im Oktober 2025 davon, wie sehr ihn die Arbeit an dem Film verändert habe. "Ich glaube, das war lebensverändernd für ihn", sagte die Schauspielerin über Dwayne. "Das ist ein Mann, dem es nie erlaubt ist zu verschwinden, und es berührt mich so sehr als seine Freundin und als Schauspielerin, jemandem dabei zuzusehen, wie er entdeckt, wozu er fähig ist."

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson beim Fan-Event zu "The Smashing Machine" in Mexiko, Oktober 2025

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Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig, 2025