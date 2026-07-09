Dwayne Johnson überrascht bei "Moana"-Premiere mit Tanz

Am Dienstagabend verwandelte sich das legendäre Hollywood Bowl in Los Angeles in ein Stück Polynesien. Zur Weltpremiere des Realfilm-Remakes von Disneys "Moana" erschien Dwayne "The Rock" Johnson (54) nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als kultureller Botschafter seiner samoanischen Wurzeln. Er betrat die Bühne in einer aufwendigen traditionellen Tracht: einem beige-rot gewebten Lavalava mit kunstvollem Fransenbesatz an der Hüfte, goldenen Lafo-Knöchelketten sowie einem imposanten Kopfschmuck, der mit roten und weißen Federn verziert war. Ein Blattkranz um den Hals vervollständigte das beeindruckende Ensemble. Der Auftritt war kein bloßer Showeffekt – er stand symbolisch für das Herzstück des Films: die Verbindung zwischen Kultur, Familie und Tradition.

Der emotionale Höhepunkt des Abends war ein traditioneller polynesischer Tanz, den Dwayne gemeinsam mit seinen Töchtern Jasmine (10) und Tiana (8) sowie seiner Kollegin Catherine Laga'aia, der Darstellerin der Titelrolle, auf der Bühne aufführte. Die Mädchen strahlten neben ihrem Vater um die Wette – ein Anblick, der das Publikum sichtlich rührte. Unmittelbar nach dem Auftritt sprach Dwayne voller Begeisterung gegenüber USA Today: "Oh, es war wunderschön. Deshalb bin ich so gekleidet. Ich bin direkt von der Bühne gekommen." Auch seine Mutter Ata Johnson (77), die samoanische Wurzeln hat und ebenfalls im Film mitspielt, war an diesem besonderen Abend dabei. Der Auftritt machte deutlich, dass "Moana" für Dwayne weit mehr ist als ein Filmprojekt – es ist eine persönliche Herzensangelegenheit.

Dass Dwayne die Tanzszenen im Film als besondere Herausforderung empfand, hatte er bereits im Vorfeld offen zugegeben. Im Gespräch mit Medienvertretern erklärte er: "Ich würde sagen, das Timing bei der Tanzchoreografie ist etwas anspruchsvoller, weil dabei Musik im Spiel ist. Es geht ums Singen und darum, sicherzustellen, dass die Worte und Texte die Bewegungen und Schritte antreiben." Den Auftakt des Premierenabends gestalteten Lin-Manuel Miranda (46) und Regisseur Thomas Kail gemeinsam mit der renommierten Nonosina-Tanzgruppe, die mit traditionellen Rhythmen, Gesang und Percussion die Bühne zum Leben erweckten. Der Realfilm, in dem Dwayne erneut den Halbgott Maui verkörpert, ist ab dem 9. Juli 2026 in den Kinos zu sehen.

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Getty Images Dwayne Johnson auf der Bühne bei der Moana-Weltpremiere im Hollywood Bowl in Los Angeles

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Getty Images Dwayne Johnson performt einen polynesischen Tanz

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Getty Images Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson bei Disneys "Moana" Special Event im ICC Sydney Theatre