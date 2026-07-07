Nanu? Dwayne Johnson scheiterte fast an Mauis Mega-Haken

Dwayne Johnson (54) kehrt in der Realverfilmung von "Vaiana" als Halbgott Maui auf die Leinwand zurück – und hat dabei eine überraschende Erfahrung gemacht. Der 54-jährige Schauspieler und Wrestler verriet gegenüber dem Magazin People, dass er beim ersten Versuch das berühmte Requisit kaum anheben konnte: Mauis ikonischer Zauberhaken entpuppte sich als unfassbar schwer. "Als die Requisitenabteilung den allerersten Maui-Haken ans Set brachte, war das Ding so verdammt schwer", erinnert er sich. Der Film, bei dem Thomas Kail Regie führt und in dem Catherine Lagaʻaia die Hauptrolle der Vaiana übernimmt, kommt am 10. Juli in die Kinos.

Für Dwayne war die Situation offenbar eine ziemliche Überraschung. "Der Witz ging auf meine Kosten", scherzt er. Sein Team habe wohl zu fest an seine legendäre Stärke geglaubt und den Haken entsprechend dimensioniert. "Ich sehe vielleicht stark aus. Ich tue so, als wäre ich hart und stark, aber heilige Güte", so der Schauspieler. Ob der Haken als Scherz extra schwer gemacht wurde? Dwayne verneint das: Das Team habe schlicht die Erwartungen an seine körperliche Kraft zu hoch angesetzt. Neben dem schweren Requisit trägt er im Film außerdem einen muskulösen Prothesen-Bodysuit und eine üppige Perücke.

Im Interview mit People sprach der Schauspieler auch über bewegende Begegnungen am Set. So empfing er Kinder, die im Rahmen einer Make-A-Wish-Aktion zu einem Vaiana-Event eingeladen worden waren. "Ihre Eltern brachten sie hierher, um zu feiern, dass diese kleinen Kinder die Krebsglocke geläutet hatten", erzählt er. "Sie erzählen Maui, dass sie die Glocke geläutet haben. Das liebe ich." Für Dwayne ist die Rolle des Maui auch persönlich bedeutsam: Als Nachkomme samoanischer Vorfahren nutzt er die Filmreihe, um seine polynesische Herkunft authentisch auf der großen Leinwand zu repräsentieren.

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Getty Images Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson bei Disneys "Moana" Special Event im ICC Sydney Theatre

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Getty Images Thomas Kail, Dwayne Johnson und Catherine Lagaʻaia bei Disneys "Moana"-Special-Event im ICC Sydney Theatre

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Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016