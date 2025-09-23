"Es war himmlisch": Emily Blunt schwärmt vom Dreh mit Dwayne

Die Premiere von "The Smashing Machine" ließ gestern in Berlin die Filmwelt aufhorchen. Der Streifen, der das bewegte Leben des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr aufgreift, zeigt Dwayne "The Rock" Johnson (53) in einer anspruchsvollen Hauptrolle. An seiner Seite brilliert Emily Blunt (42), die Marks Partnerin Dawn Staples verkörpert. Die Schauspielerin konnte bei der Premiere ihre Begeisterung über die Zusammenarbeit mit Dwayne kaum verbergen. "Es war himmlisch", erklärte sie begeistert im Promiflash-Interview. Diese erneute Zusammenarbeit war für das Duo eine bewusste Entscheidung, nachdem sie bereits beim gemeinsamen Abenteuerfilm "Jungle Cruise" vor der Kamera standen.

Die 42-Jährige schwärmte weiter, dass die Suche nach dem richtigen Projekt alles andere als zufällig war. "Wir wollten etwas ganz anderes machen, etwas, das das Gegenteil von 'Jungle Cruise' war – etwas Rohes und Herausforderndes", erzählte sie. Mit "The Smashing Machine" seien sie und Dwayne fündig geworden, denn die eindringlichen Charakterporträts forderten sie emotional ganz anders heraus. Besonders spannend war für die beiden offenbar die Dynamik ihrer Rollen. "Wir mussten eine explosive Beziehung spielen. Es war wirklich cool, etwas so völlig anderes zu erleben", so die Schauspielerin weiter. Die Zusammenarbeit mit Regisseur Benny Safdie, der für seine intensive Arbeitsweise bekannt ist, habe das Erlebnis noch verstärkt.

Für Dwayne markiert der Film eine weitere Etappe seiner cineastischen Entwicklung. Der Hollywoodstar feierte in den vergangenen Jahren mit actiongeladenen Komödien und Animationsfilmen Erfolge und beweist mit der dramatischen Geschichte von Mark Kerr große Vielfalt. Während der Actionheld in humorvolleren Rollen oft für Leichtigkeit sorgt, stellt "The Smashing Machine" eine Abkehr von der heiteren Seite Hollywoods dar. "Es war eine Herausforderung, aber ich habe mich auch darauf gefreut, diese Rolle zu übernehmen. Ich wollte mich weiterentwickeln und mehr erreichen", erklärte der 53-Jährige gegenüber Promiflash. Dwayne zeigt, dass er bereit ist, sich tief in die menschliche Psyche einzufühlen – eine Herausforderung, die Emily beim Dreh sichtlich inspiriert hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"