Kit Harington ehrlich: Der GoT-Cast hat kaum noch Kontakt

Kit Harington (39) spricht offen darüber, wie sehr sich der Game of Thrones-Cast seit dem Ende der Erfolgsserie auseinandergelebt hat. In einem Gespräch mit Peter Dinklage (57) für das Format "Actors on Actors" von Variety erklärt der Jon-Snow-Darsteller, dass er seit dem Drehende 2019 nur noch mit wenigen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig Kontakt hat. Vor allem mit Emilia Clarke (39), John Bradley und Richard Madden (40) stehe er noch in Verbindung, erzählte er. Insgesamt sei der einst so enge Serienclan aber kaum noch in Kontakt, weil alle ihr Leben weiterleben müssten.

Gegenüber Variety beschreibt Kit die Situation wie einen Abschluss an der Schule. Man habe etwas Großes gemeinsam erlebt, danach trennen sich die Wege aber zwangsläufig. "Es ist, als hätten wir das Ganze beendet, die Magie ist verschwunden und alle müssen sich wirklich trennen", erklärte der Brite in dem Talk. Emilia sehe er manchmal, weil sie in der Nähe wohne, mit John und Richard halte er per SMS Kontakt. Kit betonte, dass die Darsteller heute über die ganze Welt verteilt seien und während der Drehjahre so viel Zeit miteinander verbracht hätten, dass danach erst einmal Platz für neue Lebensphasen entstehen musste.

Abseits der Kultserie hat sich bei Kit privat viel getan. Der Schauspieler ist seit 2018 mit seiner ehemaligen "Game of Thrones"-Kollegin Rose Leslie (39) verheiratet, die in der Serie Ygritte spielte. Die beiden lernten sich am Set kennen und gaben sich in Schottland das Jawort. Gemeinsam sind sie Eltern eines Sohnes und einer Tochter, die 2023 zur Welt kam. Über beide Kinder halten Kit und Rose die Öffentlichkeit weitgehend aus dem Spiel – weder Namen noch andere Details haben sie bisher preisgegeben.

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Getty Images Kit Harington, Schauspieler

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Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2019

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Getty Images Der Cast von "Game of Thrones" bei den 71. Emmy Awards