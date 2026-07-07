Kultobjekt: "Game of Thrones"-Dracheneier werden versteigert

Für alle Fans der Kultserie Game of Thrones gibt es jetzt eine einmalige Gelegenheit: Die originalen Dracheneier aus der Erfolgsserie werden öffentlich versteigert. Es handelt sich dabei um genau jene drei Requisiten, die in der allerersten Folge der Serie Daenerys Targaryen als Hochzeitsgeschenk überreicht werden – und die im Laufe der Geschichte von Westeros noch eine entscheidende Rolle spielen sollten. Veranstalter der Auktion ist das renommierte Auktionshaus Heritage Auctions. Bereits jetzt, vor dem offiziellen Ende der Versteigerung am 15. Juli 2026, liegt das Höchstgebot bei stolzen 18.400 Euro. Experten gehen davon aus, dass der endgültige Verkaufspreis noch deutlich höher ausfallen wird, wie die News-Plattform watson berichtet.

Möglich macht die Versteigerung Alex Robson, der das Set bereits seit 15 Jahren besitzt. Er hatte die drei Dracheneier im Jahr 2011 bei einem Gewinnspiel von HBO ergattert – damals war er gerade 18 Jahre alt. Gegenüber Entertainment Weekly berichtete er: "Ich stellte die Eier hinten in meinem Zimmer ab, versteckte sie dort, damit sie sicher waren, und holte sie gelegentlich hervor, um sie zu bewundern." Als er sein Haus zuletzt für eine Renovierung ausräumte, ließ er den Wert der Requisiten schätzen. Obwohl er nach wie vor ein großer Fan der Serie sei, hätten die Eier zuletzt die meiste Zeit im Lager gestanden. "Hoffentlich weiß jemand anderes sie mehr zu schätzen", so Alex. Zum Set gehört übrigens auch eine hölzerne Truhe – allerdings handelt es sich dabei laut Auktionshaus vermutlich um eine Ersatzversion, da das Original aus der Serie zusätzliche Außenverzierungen aufgewiesen haben soll.

"Game of Thrones" zählt bis heute zu den einflussreichsten Fantasyserien aller Zeiten und begeistert Zuschauer rund um den Globus. Auch sieben Jahre nach dem Serienfinale ist das Franchise nach wie vor präsent – mit den Spin-offs House of the Dragon und "A Knight of the Seven Kingdoms" wurde das Universum der Serie zuletzt weiter ausgebaut. Dass ausgerechnet die Dracheneier nun unter den Hammer kommen, dürfte bei Sammlern für besondere Aufregung sorgen: In der Vergangenheit wurden bereits einzelne Prototypen aus der Vorproduktion für jeweils 43.000 bis 88.000 Euro verkauft – bei den nun angebotenen Originalen könnte der Preis also noch weit höher klettern.

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Imago Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

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Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

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Imago Szene aus der HBO-Max-Serie "House of the Dragon", Staffel 3 (2026)

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