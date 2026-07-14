"Game of Thrones"-Star Toby Sebastian ist Papa geworden

Für Game of Thrones-Star Toby Sebastian (34) und seine Frau Scarlet Alexandra ist ein Traum wahr geworden: Das Paar hat sein erstes Kind bekommen. Die frohe Botschaft teilte Alexandra jetzt auf Instagram, wo sie eine Bilderreihe mit ihrem Neugeborenen veröffentlichte. Darauf ist sie auf dem Sofa zu sehen, wie sie ihr Baby im Arm hält. Auch ein Schnappschuss aus einem Aufzug, auf dem die frischgebackene Familie zu dritt zu sehen ist, war darunter. "Baby- und Aperitif-Saison – schon jetzt auf dem besten Weg, der schönste Sommer meines Lebens zu werden", schrieb sie dazu.

Das Paar hatte erst im vergangenen September in Spanien geheiratet. Scarlet teilte damals mehrere Beiträge auf ihrem Account und schwärmte von ihrem Hochzeitswochenende. Bereits im Januar folgte dann die nächste freudige Neuigkeit: Die frischgebackene Mutter verkündete ihre Schwangerschaft ebenfalls auf Social Media – mit einem Bild in rotem Minikleid, auf dem ihr Babybauch deutlich zu erkennen war. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Kotz-Saison."

Toby ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern auch als Musiker. Einem breiten Publikum wurde der Brite durch seine Rolle als Trystane Martell in der fünften Staffel von "Game of Thrones" bekannt. Eine weitere prominente Verbindung hat er durch seine Schwester Florence Pugh (30), die zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods zählt. Florence wurde unter anderem durch ihre Auftritte in "Midsommar" und als Amy March in "Little Women" international bekannt.

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Instagram / scarlieface Toby Sebastian und seine Frau Scarlet Alexandra mit ihrem Baby, Juli 2026

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Instagram / scarlieface Toby Sebastian und seine Frau Scarlet Alexandra und ihrem Baby, Juli 2026

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Getty Images Toby Sebastian und Florence Pugh im Februar 2023