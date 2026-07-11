Auf Netflix: Diese Serie schlägt "Game of Thrones"-Bewertung

Eine Netflix-Serie räumt gerade auf Rotten Tomatoes ab und übertrifft dabei sogar den legendären Fantasy-Giganten "Game of Thrones". Die Rede ist von "The Last Kingdom", einer britischen Mittelalterserie, die seit 2015 auf dem Streamingdienst verfügbar ist und alle fünf Staffeln umfasst. Die Kritiker vergeben auf der Bewertungsplattform starke 91 Prozent, die Zuschauer sogar beeindruckende 95 Prozent – und damit liegt die Serie klar vor "Game of Thrones", das dort auf 89 Prozent bei Kritikern und 85 Prozent beim Publikum kommt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Krieger Uhtred von Bebbanburg, gespielt vom deutschen Schauspieler Alexander Dreymon (43), der als angelsächsisches Kind von Wikingern entführt und aufgezogen wird.

"The Last Kingdom" basiert auf der Romanreihe "The Saxon Stories" von Bernard Cornwell und spielt im 9. Jahrhundert, in einer Zeit, in der Angelsachsen, Dänen und Wikinger um die Vorherrschaft kämpfen und das spätere England allmählich entstand. Anders als "Game of Thrones" kommt die Serie dabei völlig ohne Drachen, Magie oder Fantasyelemente aus – stattdessen punktet sie mit roher Geschichte, politischen Intrigen und persönlichen Glaubenskonflikten. Uhtred wird dabei zerrissen zwischen seiner sächsischen Herkunft und seiner dänischen Erziehung und muss über alle fünf Staffeln hinweg herausfinden, wohin er wirklich gehört. Die Geschichte endet nicht mit der letzten Serienstaffel, sondern wurde in einem Spielfilm weitererzählt, wie Filmstarts berichtet.

Alexander, der in Deutschland geboren wurde und später in Paris und London lebte, ist vor seiner Rolle als Uhtred vor allem durch kleinere TV-Auftritte bekannt geworden. Viele Fans und Kritiker sehen in seiner Figur eine der stärksten Heldenfiguren der modernen Serienlandschaft. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Dreymon dem Krieger neben Kampfstärke auch Charme und eine menschliche Nahbarkeit verleiht, die ihn von anderen Serienprotagonisten unterscheidet. Mittlerweile wohnt der Schauspieler mit seiner Familie in Los Angeles.

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Getty Images Alexander Dreymon 2026

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Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

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Getty Images Alexander Williams und Alexander Dreymon, Schauspieler