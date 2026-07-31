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Game of Thrones
2. Staffel: "A Knight of the Seven Kingdoms"-Dreh war brutal

2. Staffel: "A Knight of the Seven Kingdoms"-Dreh war brutal

- Julia Geißenhöner
Lesezeit: 2 min
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Hinter den Kulissen der HBO-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" lief bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel längst nicht alles nach Plan. Showrunner Ira Parker hat dem Hollywood Reporter jetzt erzählt, welche Herausforderungen das Produktionsteam zu bewältigen hatte – und die klingen alles andere als gewöhnlich. Schon die erste Staffel der Game of Thrones-Prequel-Serie sei extrem anspruchsvoll gewesen, doch Staffel zwei habe noch einmal eine ganz andere Dimension angenommen. "Das war eine brutale, brutale Staffel", so Parker gegenüber dem Magazin.

Das größte Problem seien die Wetterbedingungen gewesen. Da die Story der zweiten Staffel in einer Dürreperiode spielt, zog die Produktion nach Gran Canaria, Spanien, um dort Hitze und Trockenheit einzufangen. Doch statt Sonnenschein erwartete das Team ein Jahrhundertsturm. "Wir wurden immer wieder von Regen überrascht und von Drehorten vertrieben. Sets wurden geflutet, es gab Ausnahmezustände", erzählte Parker. Die Produktion ging zwischenzeitlich sogar in eine Pause – und als die Crew zurückkehrte, begann das Chaos von vorn. "Es gab so viel Stopp und Start, dass wir nie in einen richtigen Rhythmus gekommen sind", erklärte er. Das alles sei für eine Staffel mit nur sechs Folgen schlicht zu lang gegangen. Trotz der zahlreichen Rückschläge soll die zweite Staffel aber planmäßig Anfang 2027 erscheinen. Ein kleiner Lichtblick für Parker war die Arbeit mit den beiden Hauptdarstellern Peter Claffey (30) und Dexter Sol Ansell (11). "Peter und Dexter sind ein Jahr erfahrener und haben ihre Sache im Griff", lobte er die Schauspieler.

"A Knight of the Seven Kingdoms" basiert auf den Dunk-und-Ei-Novellen von George R.R. Martin. Die erste Staffel orientierte sich an der Geschichte "The Hedge Knight", die zweite nun an "The Sworn Sword". Peter spielt darin den Ritter Sir Duncan den Großen, Dexter verkörpert den jungen Aegon Targaryen, der als Knappe an seiner Seite steht. Peter war früher als Rugbyspieler aktiv, bevor er in die Schauspielerei wechselte. In einem früheren Interview mit dem Magazin People sprach er davon, wie umkämpft die Rolle einst gewesen sei. "Es ist eine so tolle Novelle, so gut geschrieben und ein so schöner Charakter – ich habe alles gegeben, um die Rolle zu bekommen", erinnerte er sich. Auch Serienautor Martin war am Casting beteiligt und ließ dem Schauspieler letztlich freie Hand bei seiner Interpretation der Figur.

Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"
HBO / Steffan Hill
Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"
Dexter Sol Ansell bei der Weltpremiere von "A Knight Of The Seven Kingdoms" im Zoo Palast in Berlin
Getty Images
Dexter Sol Ansell bei der Weltpremiere von "A Knight Of The Seven Kingdoms" im Zoo Palast in Berlin
Bei der HBO-Max-Präsentation in Rom: Peter Claffey wirbt für "A Knight of the Seven Kingdoms"
Imago
Bei der HBO-Max-Präsentation in Rom: Peter Claffey wirbt für "A Knight of the Seven Kingdoms"
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