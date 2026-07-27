Lena Headey spricht offen über "Game of Thrones"-Nacktszene

Mehr als zehn Jahre nach ihrer ikonischen Szene in Game of Thrones bricht Lena Headey (52) ihr Schweigen – und zeigt sich bis heute verblüfft über die Reaktionen des Publikums. In einem Interview mit The Telegraph sprach die Schauspielerin offen über den berühmten Bußgang ihrer Figur Cersei Lannister, bei dem ein Körperdouble für die Nacktaufnahmen eingesetzt wurde. Dafür erntete sie damals heftige Kritik von Fans, die sich dadurch getäuscht fühlten. "Ich war wirklich schockiert über die Wut, über diese Idee, dass ich das Publikum hinters Licht geführt hätte", sagte Lena.

Den Grund für ihre Entscheidung erklärt die Britin klar: Als emotionale Schauspielerin hätte sie sich auf ihre darstellerische Leistung nicht konzentrieren können, wenn sie gleichzeitig vor Tausenden von Menschen nackt hätte sein müssen. "Ich wäre im vollen Abwehrmodus gewesen", betonte sie. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly hatte Lena bereits 2016 klargestellt: "Ich habe es nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich war tatsächlich drei Tage lang mit Rebecca vor Ort", sagte sie damals über ihr Körperdouble Rebecca Van Cleave, deren Einsatz sie ausdrücklich lobte. Auch Kit Harington (39), der John Snow in der Serie spielt, zieht bei Nacktszenen klare Grenzen.

Neben dem Bußgang sprach Lena auch über frühere Erfahrungen in ihrer Karriere – und über das, was viele junge Schauspielerinnen durchmachen mussten. "Es gab diesen Initiationsritus, den alle jungen Schauspielerinnen durchlaufen mussten", erklärt sie The Telegraph und fügte hinzu: "Dazu gehörten in der Regel Kussszenen, Liebesszenen und das Zeigen des Körpers." Als Berufsanfängerin, die nie eine Schauspielschule besucht hatte, habe sie damals kaum hinterfragt, ob diese Situationen für sie in Ordnung waren. "Ich glaube, ich habe nicht mal infrage gestellt, dass ich sicher sein sollte. Stattdessen bin ich nach Hause gegangen und habe geweint", berichtete sie rückblickend. Heute sieht sie die Entwicklungen der Branche positiv: Jüngere Schauspielerinnen seien heutzutage eher bereit, sich gegen unbehagliche Situationen zu wehren.

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Getty Images Lena Headey, Schauspielerin

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Imago Lena Headey als Cersei Lannister in "Game of Thrones"

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Getty Images Lena Headey, Schauspielerin