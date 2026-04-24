15 Jahre "Game of Thrones": Das machen die Darsteller heute

Im April 2011 feierte Game of Thrones bei HBO seine Premiere – und veränderte die Fernsehlandschaft für immer. Was als mittelalterliches Polit-Spektakel rund um den Kampf um den Eisernen Thron begann, wurde zur erfolgreichsten Serie in der Geschichte des Senders und einem weltweiten Kulturphänomen. Heute, 15 Jahre später, blicken Fans auf eine Besetzung zurück, die für viele Darsteller als absoluter Karrierebooster wirkte. Allen voran Peter Dinklage (56), der für seine Rolle als Tyrion Lannister bei allen acht Staffeln nominiert war und gleich viermal den Emmy gewann. Aber auch Emilia Clarke (39), Kit Harington (39), Sophie Turner (30) und Maisie Williams (29) stiegen durch die Serie zu internationalen Stars auf. Die Liste der Karriereerfolge nach Westeros ist lang, wie Entertainment Weekly anschaulich zusammenfasst.

Peter spielte unter anderem in "X-Men: Days of Future Past", "Avengers: Infinity War" und "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" mit. Emilia, einst als Daenerys Targaryen weltberühmt geworden, war im Star-Wars-Universum in "Solo: A Star Wars Story" und im MCU in "Secret Invasion" zu sehen – zuletzt spielte sie in der Peacock-Serie "Ponies". Kit Harington schlüpfte 2021 in "Eternals" in das Marvel-Kostüm und ist seit 2024 in der HBO-Dramaserie "Industry" zu sehen. Maisie Williams tauchte zuletzt in der Miniserie "Pistol" als Punkikone Jordan auf und ist für "Practical Magic 2" besetzt. Sophie Turner, die Sansa Stark spielte, war nach ihrer Zeit in den "X-Men"-Filmen zuletzt in dem Film "The Dreadful" an der Seite ihres ehemaligen Serienkollegen Kit zu sehen. Gwendoline Christie (47) wiederum wurde nicht nur als Captain Phasma in der "Star Wars"-Reihe bekannt, sondern ergatterte auch Hauptrollen in den Netflix-Serien "The Sandman" und Wednesday.

"Game of Thrones" war für viele der Darsteller nicht nur ein Karrieresprungbrett, sondern auch privat ein prägendes Kapitel. Kit Harington heiratete 2018 seine Serienkollegin Rose Leslie (39), die in der Show seine große Liebe Ygritte spielte – gemeinsam haben sie zwei Kinder. Sophie Turner war von 2019 bis 2024 mit dem Musiker Joe Jonas (36) verheiratet und hat mit ihm zwei Töchter. Maisie Williams hatte ihre erste Audition überhaupt erst kurz vor dem Casting für die Serie – "Game of Thrones" war ihr gerade mal zweites Vorsprechen. Auch Isaac Hempstead Wright, der als Bran Stark aufwuchs und mit elf Jahren in die Serie einstieg, schlug nach dem Ende der Show einen ganz anderen Weg ein: Er studierte Neurowissenschaften – und heiratete im vergangenen Jahr.

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Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2019

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Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

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Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der Met Gala 2021

Netflix / Bernard Walsh Gwendoline Christie als Principal Weems in "Wednesday", Staffel 2