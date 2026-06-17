Bachelor Sebastian Paul verweigert Rosenvergabe wegen Nadja

In der siebten Folge von Die Bachelors hat Sebastian Paul für einen überraschenden Moment gesorgt: Mitten in der Nacht der Rosen weigerte er sich, die Rosen zu verteilen. "Ich kann heute Abend keine Rosen verteilen, weil ich mich dafür noch nicht bereit fühle", erklärte er vor den verblüfften Kandidatinnen und ergänzte: "Ich habe einfach ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf und muss mir noch mal über ganz viele Sachen klar werden." Die Frauen wurden daraufhin von der Produktion kurzerhand aus der Villa geschickt, während Sebastian seine Gedanken ordnen wollte.

Der Grund für Sebastians Zurückhaltung scheint klar: Seit dem ersten Kuss mit Kandidatin Nadja hat er offenbar nur noch sie im Kopf. Im Gespräch mit Co-Bachelor Tim Reitz räumte er ein, dass es sich nicht richtig anfühlen würde, Rosen zu vergeben, wenn er "vielleicht schon ganz woanders mit meinen Gedanken [ist] – mit dem Herzen vielleicht auch." Kandidatin Franzi brachte die Stimmung der anderen Frauen auf den Punkt: "Sebastian ist der schlechteste Bachelor, den ich jemals gesehen hab, das gab's ja noch nie!" Auch Yana hatte das Handtuch geworfen – nachdem ihr Date mit Sebastian im Whirlpool kläglich gescheitert war, verließ sie die Villa freiwillig.

Dass Sebastian die Show möglicherweise wegen seiner tiefen Gefühle für Nadja abbrechen könnte, kursierte bereits vor Ausstrahlung der Show als Gerücht. Ex-Bachelor Felix Stein (34) hatte sich dazu geäußert und Stellung zu einer möglichen Vertragsstrafe genommen. "Ich kann nicht viel dazu sagen. Wenn’s passiert ist und die beiden noch zusammen sind, ist es umso besser. Das ist ja der Grund, aus dem man in die Sendung geht", erklärte der Fotograf laut dem Berliner Kurier.

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Katalina und Franzi, "Die Bachelors" 2026

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IMAGO / Future Image Felix Stein, Mai 2025