Netflix-Serie: Ist "Icebreaker" das neue "Off Campus"?

Netflix setzt den Trend rund um Eishockey-Romanzen fort: Mit "Icebreaker" erscheint im Juni 2026 eine weitere neue Serie, in der Liebe und Sport auf dem Eis aufeinanderprallen. Im Mittelpunkt steht Anastasia Allen, eine ehrgeizige Eiskunstläuferin, die von Olympia-Gold träumt. Ihr Leben gerät gehörig durcheinander, als sie plötzlich die Trainingsfläche mit Eishockeyspieler Nate Hawkins teilen muss – der seinerseits ebenso verbissen an seiner Profikarriere arbeitet. Trotz frostiger Temperaturen auf dem Eis entsteht zwischen den beiden eine unwiderstehliche Anziehung. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Hannah Grace.

Hinter der Produktion steht Showrunnerin Amanda Lasher, die gemeinsam mit Co-Autorin Jade Bartlett das Drehbuch verantwortet. Lasher beschreibt ihre Leidenschaft für das Genre mit einem Blick in die eigene Jugend: Schon in der siebten Klasse habe sie "heimlich Judy Blume hinter dem Schulbuch" gelesen. Für Jinny Howe, bei Netflix für fiktionale Serien in den USA und Kanada zuständig, ist "Icebreaker" das "perfekte nächste Kapitel": Netflix habe "eine lange Geschichte darin, beliebte Liebesromane in massive weltweite Hits zu verwandeln" und das Publikum könne von diesen Geschichten einfach nicht genug bekommen.

"Icebreaker" reiht sich damit in einen wachsenden Trend ein. Im Herbst 2025 feierte "Heated Rivalry" bei HBO Max Premiere, in der Connor Storrie (26) und Hudson Williams (25) zwei Profi-Eishockeyspieler spielen, die trotz rivalisierender Teams eine geheime Liebesaffäre verbindet. Im Mai 2026 folgte bei Prime Video Off Campus, in der Belmont Cameli (28) als Eishockeyspieler Garrett und Ella Bright (19) als Musikstudentin Hannah für Funken sorgen. Die Serie schaffte es in der Startwoche auf Platz 6 der Nielsen-Streamingcharts und kam auf 516 Millionen gestreamte Minuten.

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Getty Images Ella Bright beim Amazon Upfront 2026

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