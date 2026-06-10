Plötzlicher "Off Campus"-Ruhm: So unbekannt war Ella Bright

Von null auf Millionen – für Ella Bright (19) ging dieser Weg erstaunlich schnell. Die Schauspielerin, die in der Prime-Video-Serie Off Campus die Hauptrolle der Hannah Wells spielt, war vor dem Start der Erfolgsserie kaum jemandem ein Begriff. Wie rasant sich das geändert hat, erzählt sie jetzt im Podcast "Not Skinny But Not Fat". Besonders ein Moment ist ihr dabei im Gedächtnis geblieben: ein Screening in São Paulo, bei dem sie und ihre Co-Stars das Publikum heimlich von einer Tribüne aus beobachten konnten. "Wir haben alle geweint, weil es so verrückt und überwältigend war. Ich erinnere mich noch, wie ich Belmont angeschaut und gefragt habe: 'Was wird jetzt passieren?'", schildert sie.

Ihr Schauspielkollege Belmont Cameli (28), der in der Serie ihren Love-Interest Garrett Graham spielt, reagierte auf ihre Frage mit einer Antwort, die sich weniger auf Ruhm als auf Zusammenhalt konzentrierte: "Wir werden uns alle nur noch viel näherstehen, als wir es jetzt tun." Dass auf alle Beteiligten eine Welle aus Followern und öffentlicher Aufmerksamkeit zurolle, ahnte offenbar noch niemand. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit all dem gerechnet hat", sagt Ella. Und das, obwohl die Zahlen heute kaum zu glauben sind: Über vier Millionen Menschen folgen ihr mittlerweile auf Instagram [Stand: 9. Juni 2026, 10:00 Uhr]. Vor "Off Campus" waren es laut ihr rund 10.000 – hauptsächlich aufgrund ihrer früheren Rolle in "Mallory".

Ella ist mit 19 Jahren die Jüngste im Cast von "Off Campus", während ihr Serienpartner Belmont bereits 28 Jahre alt ist. Den fast zehnjährigen Altersunterschied sowie die gemeinsamen Kuss- und Sexszenen kommentierte sie in demselben Podcast bereits zuvor – und betonte dabei, dass sie weder Unsicherheit noch Unwohlsein beim Dreh empfunden habe: "Ich war nie auch nur einmal ausgeschlossen, weil ich jünger war als alle anderen. Wir sind alle so eine Familie, und jeder war einfach mehr als perfekt. Ich hätte mich mit diesen Menschen nicht wohler fühlen können." Auch bei den Sexszenen, die gedreht wurden, habe sie sich sicher gefühlt. Sie habe gewusst, worauf sie sich einlässt, weil sie die Buchvorlage gelesen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

Ellas São-Paulo-Moment: Wie kommt die Story mit den Tränen bei euch an? Gänsehaut pur – total nachvollziehbar! Süß, aber der Hype ist schon echt verrückt. Ergebnis anzeigen