"News": Kündigt Schlagerstar Wolfgang Petry ein Comeback an?

Wolfgang Petry (74) versteht es nach wie vor, seine Anhängerschaft mit minimalem Aufwand in helle Aufregung zu versetzen: Der 74-jährige Schlagersänger veröffentlicht seit rund einer Woche täglich ein altes Foto von sich auf Instagram, begleitet von einem Countdown. Am heutigen Mittwoch schreibt er: "Noch ein Tag … Seid ihr schon gespannt?" Dazu setzt er den Hashtag "News". Mehr braucht es nicht, um im digitalen Wolle-Kosmos eine Lawine der Spekulationen loszutreten. Seitdem wird im Netz fieberhaft gerätselt, welches Ereignis der Kultmusiker wohl bekannt geben wird.

Besonders laut ist in den Kommentaren der Wunsch nach einer großen Tour. "Wolfgang, bitte! Es reicht, ich kann nicht mehr! Was machst du mit uns?! Mach es noch ein letztes Mal und schenk uns eine Tour", fleht ein Fan. Andere würden sich bereits über ein einzelnes Konzert des "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n"-Interpreten freuen. Nicht alle Fans sind dabei gleichermaßen optimistisch: "Ein letztes Konzert wäre mega. Aber denke eher, ein neues Album wird angekündigt", kommentiert ein User. Ein solches wäre immerhin Wolfgangs 25. Studioalbum – das letzte erschien 2023.

Wolfgang, der auch unter seinem Spitznamen Wolle bekannt ist, blickt auf eine Karriere zurück, die bereits in den 1970er Jahren begann und ihn zu einer der bekanntesten Figuren des deutschsprachigen Schlagerhimmels gemacht hat. Lange vor heutigen Modetrends erhob er die Kombination aus Lockenmähne und einer stolzen Sammlung von Freundschaftsbändern zu einem unverwechselbaren Look. Dass Wolfgang, der Vater eines Sohnes ist, das Spiel mit dem Publikum auch mit 74 Jahren noch perfekt beherrscht, beweisen seine jüngsten Social-Media-Posts. Seine Fangemeinde wartet gebannt auf das Ende des Countdowns.

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Wolfgang Petry, Schlagersänger

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Getty Images Wolfgang Petry im Dezember 2019

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United Archives GmbH Wolfgang Petry, Sänger