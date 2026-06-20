Joelina Drews verrät: Papa Jürgen hatte viele Existenzängste

Joelina Drews (30) hat jetzt Einblicke in die Gefühlswelt ihres Vaters Jürgen Drews (81) gegeben – und dabei etwas enthüllt, das viele überraschen dürfte. Im Podcast "Drews Cordalis Petry: Kids-Club", den sie gemeinsam mit Lucas Cordalis (58) und Achim Petry (51) betreibt, sprach die Sängerin offen über die Ängste, die den Schlagerstar über lange Zeit beschäftigt haben. "Ich weiß, mein Papa zum Beispiel hatte immer super viele Existenzängste", so Joelina. Konkret habe ihr Vater gefürchtet, irgendwann nicht mehr in der Lage zu sein, seine Familie zu ernähren.

Im Podcast wurde auch darüber gesprochen, dass die Väter der drei Schlagersänger während ihrer Kindheit beruflich oft nicht zu Hause waren. "Ich meine, letztendlich war es denen ja auch wichtig, uns eine tolle Kindheit zu bescheren", sagte Joelina dazu. Lucas Cordalis ergänzte trocken: "Dass der Kühlschrank voll ist." Auch Achim Petry zeigte sich verständnisvoll gegenüber solchen Existenzsorgen. "Weil es kann ja alles zu Ende sein", sagte er. Sein Vater Wolfgang Petry (74) habe ihm für solche Fälle einen klaren Rat mit auf den Weg gegeben: "Dann mach was anderes" – und sich "für nichts zu schade" sein. "Dann gehst du halt an die Drehbank oder gehst an die Tankstelle", zitierte Achim seinen Vater.

Für Achim blieb das keine bloße Theorie: Während der Corona-Pandemie arbeitete er tatsächlich an einer Tankstelle und reinigte Toiletten – was Wolfgang sehr stolz gemacht habe. Lucas kommentierte das im Podcast mit den Worten: "Ja, weil er einfach gesehen hat, dass du ein guter Mensch geworden bist." Jürgen, der durch seinen Hit "Ein Bett im Kornfeld" 1976 zum Star wurde, ist auch als "König von Mallorca" bekannt. Er ist der Vater von Joelina, die selbst als Sängerin aktiv ist und sich zu Beginn ihrer Karriere klar von ihrem Papa abgrenzen wollte.

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Januar 2011

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina, Musiker

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IMAGO / Future Image Achim Petry, Juli 2025

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