50 Jahre verheiratet: Wolfgang Petry verrät Liebesgeheimnis

Wolfgang Petry (71) gibt Einblicke in sein Liebesleben. Seit seiner Entdeckung im Jahr 1975 ist der im Kölner Stadtteil Raderthal geborene Sänger nicht mehr aus der deutschen Musikwelt wegzudenken. Während seiner Karriere war besonders eine Person immer an seiner Seite: seine Ehefrau Rosie. Am kommenden Sonntag feiert das Paar dann schon ihren 50. Hochzeitstag. Anlässlich dieses großen Meilensteins verriet Wolfgang jetzt das Geheimnis seiner Ehe.

Im Interview mit Bild sprach der "Wahnsinn"-Interpret nun ausführlich über sein Liebesleben. Dabei erzählte der 71-Jährige, warum seine Ehe nach 50 gemeinsamen Jahren so gut läuft. "Uns nimmt ja jetzt keiner mehr – aber Spaß beiseite. Der liebe Gott hat bei uns dreimal Ja gesagt. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen", scherzte Wolfgang. Anschließend schwärmte er dann noch, dass er an seiner Frau besonders schätze, dass sie ihm in schwierigen Zeiten beigestanden hat.

Rosie kam während des Gesprächs dann ebenfalls ins Schwärmen über den einstigen Lockenkopf. Denn auch nach so vielen Ehejahren kommt die Romantik im Hause Petry nicht zu kurz. "Wir laufen oft an Stränden entlang, dann nehmen wir uns in den Arm und lassen unser Leben Revue passieren", erzählte die 67-Jährige. Zur goldenen Hochzeit hat der Kölner sogar einen Song für seine Gattin geschrieben, der den Titel "Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir" trägt.

Anzeige

United Archives GmbH Wolfgang Petry, Sänger

Anzeige

Getty Images Wolfgang Petry im Dezember 2019

Anzeige

United Archives GmbH Wolfgang Petry im November 1993

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de