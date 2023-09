OP an beiden Augen bewahrt Wolfgang Petry vor dem Erblinden!

Diese OP war für Wolfgang Petry (71) sehr wichtig. Die Songs des Schlagersängers sind legendär. Bereits seit den 70er-Jahren ist er enorm erfolgreich und reißt mit seinen Mitsing-Hits die Hütte ab. Doch zuletzt musste er sich mit gesundheitlichen Problemen herumschlagen: Der Musiker ist an der Augenkrankheit Grauer Star erkrankt. Um nicht zu erblinden, musste Wolle jetzt eine große Operation vornehmen lassen.

"Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen", berichtet er Bild. Wolfgang habe gemerkt, dass seine Sehschärfe immer weiter nachlasse und die Farben nicht mehr so kräftig erschienen. Bei der Operation an beiden Augen wurden nun die trüben Linsen entfernt und durch künstliche ersetzt. "Die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen wie ein Luchs und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft", schwärmt der 71-Jährige.

Stets an seiner Seite rund um die OP war natürlich seine Ehefrau Rosie. Die beiden sind schon seit 50 Jahren verheiratet – und noch verliebt wie am ersten Tag! Wolle liebt an seiner Frau besonders ihre bedingungslose Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten. "Dass Rosie mit mir nicht nur Wein getrunken hat, sondern auch durch die Scheiße gelaufen ist", betonte er.

United Archives GmbH Wolfgang Petry im November 1993

Getty Images Wolfgang Petry im Dezember 2019

PUBLIC ADDRESS Wolfgang Petry (r.) und seine Ehefrau Rosie

