50 Jahre zusammen: Wolfgang Petry widmet Rosie Liebeslied

Wolfgang Petry (71) spricht über seine große Liebe Rosie. 1972 heiratete der Sänger seine Jugendliebe Rosemarie. Zwei Jahre später wurde ihr gemeinsamer Sohn Achim geboren, der genau wie sein Papa Musiker ist. Inzwischen ist das Paar 50 Jahre verheiratet und feierte im November seine Goldene Hochzeit. Jetzt machte Wolle seiner Frau eine Liebeserklärung der besonderen Art: Er widmete ihr ein Lied.

"Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir" heißt der Titel von Wolles neuem Song, der wohl die Beziehung von ihm und Rosie auf einen Satz herunterbricht. Für den "Wahnsinn"-Interpreten stand fest, dass er seiner Frau zur Goldenen Hochzeit ein Liebeslied widmen möchte. Doch anders als erwartet, schlägt der 71-Jährige in dem Lied keine ruhigen Töne an. "Man denkt ja immer, es muss eine Ballade her. Ich spürte aber instinktiv, dass ein schneller Song Rosie besser gefallen würde", erklärte er gegenüber Bunte.

Rosie gefalle der Song sehr, verriet Wolle weiterhin. Über seine Frau singt er nicht nur in "Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir". Rosie ist auch zum allerersten Mal in einem Musikvideo ihres Mannes zu sehen. Doch die 67-Jährige war nicht sofort überzeugt. "Nur, wenn ich nicht singen oder einen Handstand machen muss", stellte sie laut Wolle als Bedingung. Doch der neue Song ist nur ein Vorgeschmack. Am 3. März 2023 erscheint Wolfgang Petry neues Album mit dem Titel "Stark wie wir".

