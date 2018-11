Diese Rolle ist Riccardo Simonetti so gut wie auf den Leib geschneidert! Der Influencer verzückte seine Fans bei der diesjährigen Echo-Gala mit einem ziemlich ausgefallenen Look: Seine brünette Wallemähne hatte er zu einer massiven Lockenpracht geformt. Diese Frisur erinnerte ganz stark an Schlagerstar Wolfgang Petry (67). Der "Wahnsinn"-Interpret war davon so begeistert, dass er den berühmten Fashion-Blogger jetzt als Double engagierte.

Der Webstar spielte in Wolfgangs neuem Musikvideo zu dem Song "Geh mir aus den Augen" eine jüngere Version des Sängers. Auf diese Idee kam der 67-Jährige aber nicht von selbst. "Ich wusste von meinem Sohn, dass Riccardo sich für mich und meine Musik interessiert. Er macht das super und erinnert sehr an den alten 'Wolle'", verriet er gegenüber Bild. Tatsächlich sieht die Instagram-Ikone dem Freundschaftsbandträger in dem Clip zum Verwechseln ähnlich und der Schnauzbart rundet die Imitation vollends ab.

Doch was verleitete Riccardo eigentlich dazu, das Aussehen des Musikers zu übernehmen? "Auf den Look kam ich, als ich verschiedene Styles für ein Shooting in einem Magazin gestyled bekommen habe – und einer sah eben verdächtig nach Wolfgang Petry aus", offenbarte er der Zeitung. Was sagt ihr zum Petry-Doppelgänger Riccardo? Stimmt in der Umfrage ab!

Andreas Mann Wolfgang Petry beim "ZDF Fernsehgarten"

Thüringen Press / Action Press Wolfgang Petry 2007

Andreas Rentz/Getty Images Riccardo Simonetti bei der ECHO-Preisverleihung 2018

