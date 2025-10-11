Achim Petry wurde als Kind wegen Vater Wolfgang gemobbt

Als Sohn von Wolfgang Petry (74) musste sich Achim Petry (51) schon früh den negativen Aspekten eines öffentlichen Lebens stellen. Bei Promi Big Brother spricht der Kandidat über seine schwierige Schulzeit, die maßgeblich durch seinen berühmten Vater geprägt war. Als Kind wurde Achim wegen des Erfolgs seines Vaters oft gehänselt. "Kinder können ja grausam sein. Mein Vater war mit 'Der Himmel brennt' in der Hitparade, am nächsten Tag in der Schule riefen alle: 'Der Pimmel brennt!'", erzählt der Sänger offen. Solche Erlebnisse hätten ihn damals stark belastet. Zudem spürte er im Familienleben früh die Schattenseite des Erfolgs. Auf die Frage von Mitbewohner Andrej Mangold (38), wie er zur Musik gekommen sei, gesteht Achim, dass er sie zunächst strikt ablehnte, da sein Vater wegen der Karriere oft abwesend war.

Erst in seinen Jugendjahren habe Achim begonnen, sich langsam in musikalischen Gefilden auszuprobieren. Mit ungefähr 16 Jahren startete er mit Werbesongs und sang in einer Coverband, was ihm schließlich nicht nur Freude, sondern auch erste berufliche Erfolge brachte. Um sich jedoch bewusst vom Schatten des Vaters zu lösen, wandte er sich anderen Musikgenres wie Metal, Hip-Hop und Dancefloor zu und schaffte es sogar, in Asien Charterfolge zu feiern – ohne dass jemand wusste, wessen Sohn er war. Dieser Prozess sei für ihn besonders wichtig gewesen, so Achim: "Das war der wichtigste Prozess, sich von diesem Namen loszueisen."

2006 zog sich sein Papa schließlich aus dem Showbusiness zurück, und Achim sah plötzlich eine neue Chance. Er entschied, die Songs seines Vaters fortzuführen, da das Publikum sie nach wie vor liebte. "Es gibt so viele Doubles, dann mach du das doch und verdiene damit Geld", erklärt er seine damaligen Überlegungen. Der Entschluss, den Nachnamen Petry als Marke zu nutzen, sei die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Heute ist Achim Petry selbst erfolgreich und hat seinen eigenen Weg in der deutschen Schlagerszene gefunden.

gbrci / Future Image Achim Petry im Mai 2015 bei einer Veranstaltung in Bad Segeberg

United Archives GmbH Wolfgang Petry, Sänger

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

