Serienstar Tim Allen gesteht, warum er nie Vater sein wollte

Tim Allen (73) feierte am 13. Juni seinen Geburtstag – doch der Schauspieler hat in einem aktuellen Interview mit US Weekly weniger über Feiern gesprochen als über einige der dunkelsten Kapitel seines Lebens. Im Gespräch mit dem Magazin öffnete er sich über den Verlust seines Vaters, seine kriminelle Vergangenheit und die Frage, warum er eigentlich nie Vater werden wollte. "Ich wollte nie wirklich Vater sein. Ich mache Witze darüber auf der Bühne – ich war einfach nie ein großer Fan von Kindern", gestand der Star. Heute hat er zwei Töchter: Katherine, die er mit seiner ersten Frau Laura Deibel hat, sowie Elizabeth, die aus seiner Ehe mit seiner jetzigen Frau Jane Hajduk stammt.

Den Grundstein für viele seiner späteren Probleme legte ein Ereignis, das Tim für immer veränderte: Als er elf Jahre alt war, kam sein Vater bei einem Autounfall ums Leben – getötet von einem betrunkenen Fahrer. "Ich wurde danach irgendwie ein anderer Mensch. Trauma hat diesen Effekt", erklärte er und fügte hinzu: "Ich habe mein spirituelles, metaphysisches oder religiöses Ich entdeckt." In seinen Zwanzigern verlor er die Orientierung und wurde am Flughafen in Kalamazoo mit über 650 Gramm Kokain erwischt. Statt einer möglichen lebenslangen Haftstrafe – das damalige Gesetz in Michigan sah dies vor – bekam er nach einem Geständnis und der Nennung anderer Dealer eine Strafe von drei bis sieben Jahren, von denen er rund zwei Jahre und vier Monate absaß.

Tim sprach im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" noch offener über seine Zeit hinter Gittern. Er gab zu, dass er damals sogar suizidale Gedanken hatte: "Ich habe so viele dumme Witze gemacht, weil ich einfach durchgedreht bin. Ich dachte: 'Ich bringe mich um'." Ausgerechnet sein rabenschwarzer Humor habe ihn davon abgehalten, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Gleichzeitig schilderte er, wie isoliert er sich fühlte und wie oft er Ziel von Schikanen gewesen sei.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

HFPA / Zuma Press/ActionPress Schauspieler Tim Allen

Getty Images Tim Allen, Schauspieler

Getty Images Tim Allen bei der Premiere von "The Santa Clauses" im November 2022