Suizidgedanken im Knast: Tim Allen reflektiert harte Zeit

Tim Allen (72) hat in einem seltenen Interview über die dunkelste Zeit seines Lebens gesprochen. Der Schauspieler, den viele Fans für seine Rolle in der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" feiern, reflektierte im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" über seine Zeit im Gefängnis, zu der es aufgrund von Drogenvorwürfen im Alter von 25 Jahren kam. Er gestand, während seiner zweijährigen Haftstrafe wegen Drogenhandels sogar suizidale Gedanken gehabt zu haben. "Ich habe so viele dumme Witze gemacht, weil ich einfach durchgedreht bin. Ich dachte: 'Ich bringe mich um'", erzählte der zweifache Vater, der auch als die Stimme von Buzz Lightyear bekannt ist. Doch sein Sinn für Humor, so makaber er in diesem Moment war, bewahrte ihn davor, wirklich zu handeln. Während seiner Haftzeit sei er häufig Ziel von Schikanen gewesen und habe sich isoliert gefühlt.

"Wenn man ins Detail gehen will, wurde ich genauso schlecht behandelt wie Menschen mit anderer Hautfarbe", erinnerte sich der Stand-up-Komiker. "Ich wurde in eine Schublade gesteckt, weil ich ein hellhäutiger Mann aus einer Familie der oberen Mittelschicht war." Tim erzählte, dass die Umstände seiner Verhaftung und Verurteilung schwer auf ihm lasteten. Der "Santa Clause"-Star fühlte sich, seiner Meinung nach, von den Behörden als Beispiel herangezogen, um ein hartes Vorgehen gegen Drogenkriminalität zu demonstrieren: "Ich hatte keinen Vorstrafenbericht. Meiner Meinung nach war das Ganze größtenteils eine Falle." Die einzigen, die ihm in dieser schweren Zeit halfen, waren zwei Mitinsassen – tragischerweise wurden beide nach ihrer Entlassung erschossen. Ein älterer Häftling gab ihm zudem einen entscheidenden Rat: "Halt einfach den Mund, lass dir einen Bart wachsen und hör auf, Fragen zu stellen." Das habe Tim geholfen, sich weniger angreifbar zu machen.

Heute behauptet der erfolgreiche Schauspieler, sein Anwalt habe ihn überzeugt, sich für etwas schuldig zu bekennen, das er "nicht getan hatte". Ob wahr oder unwahr – die Erfahrungen hinter Gittern haben Tim nachhaltig geprägt. Der Schauspieler reflektierte, wie der frühe Tod seines Vaters Einfluss auf seine Jugend hatte und ihn letztlich in diese Situation brachte. Der dunkle Humor, der ihn durch die schwierigsten Zeiten brachte, wurde später sein Markenzeichen und der Grundstein für seine Karriere. Heute kann er lockerer über seine Vergangenheit sprechen und zeigt dabei, wie viel ihm sein unverwechselbarer Humor bedeutete: "Der Comedy-Teil in mir meldete sich sogar in den schlimmsten Momenten und ließ mich lachen." Privat genießt Tim heute nach der Scheidung von Laura Deibel die Ehe mit seiner Frau Jane Hajduk, mit der er seit 2006 verheiratet ist und eine gemeinsame Tochter hat.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tim Allen bei der Premiere von "The Santa Clauses" im November 2022

Tim Allen als Santa Clause

Getty Images Tim Allen und Jane Hajduk im Jahr 2018