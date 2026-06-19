Anne Wünsche weint: Fans kritisieren Tochter Mileys Gesang

Tränen bei Anne Wünsche (34): Die Influencerin hat auf Instagram ein emotionales Video geteilt, in dem ihre zwölfjährige Tochter Miley Wünsche den Bonnie-Tyler-Hit "Total Eclipse of the Heart" performt. Während Miley singt, ist Anne sichtlich gerührt und reagiert mit Tränen auf den Auftritt ihrer Tochter. Zu dem Clip schrieb die Dreifachmama: "Ein Video, das ich euch nicht vorenthalten möchte." Doch statt nur Zuspruch zu bekommen, löste der Post schnell eine hitzige Debatte unter den Followern aus. Einige Nutzer kritisierten nicht nur Mileys Gesang, sondern auch Anne dafür, das Video überhaupt veröffentlicht zu haben.

In den Kommentaren wurde der Social-Media-Star teils deutlich angegangen. So hieß es etwa, Anne würde ihre Tochter mit dem Video bloßstellen. Andere schrieben, Miley könne "absolut nicht singen" oder bezeichneten den Auftritt als "Gejaule". Der Vorwurf mancher Nutzer: Anne setze ihr Kind damit öffentlicher Häme aus. Die ehemalige Reality-TV-Bekanntheit ließ das nicht unbeantwortet und stellte sich klar vor ihre Tochter. In ihrer Reaktion schrieb sie auf Instagram: "Eure Kommentare sind teilweise so unterirdisch. Wahnsinn – das zeigt wirklich die Welt, in der wir gerade leben, am besten. Traurig..." Neben der Kritik gab es aber auch viele Stimmen, die Miley verteidigten und ihren Mut lobten. Unter anderem war in den Kommentaren zu lesen, dass die Kleine sich immerhin etwas traue und einfach sichtbar Spaß an ihrem Auftritt habe.

Für Miley ist Social Media kein Neuland. Auf dem Mutter-Tochter-Account auf Instagram versorgt sie die Follower regelmäßig mit "Get ready with me"-Videos, in denen sie sich schminkt und stylt. Und das offenbar nicht nur zum Spaß: Anne erklärte vor Kurzem gegenüber RTL: "Das ist nichts, was ich ihr aufzwänge, sondern etwas, das sie komplett alleine machen möchte." Dabei ging es laut Anne sogar schon ums Geldverdienen. "Bei Styling-Apps kannst du dich einfach kostenlos anmelden und dann bekommst du pro Klick eine Vergütung", verriet sie. Pro Aufruf sollen laut ihr zwischen 4 und 9 Cent zusammenkommen. Am Ende habe Miley damit bereits rund 2.000 Euro verdient.

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Miley

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025