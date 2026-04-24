Vierstellig: So viel verdient Miley Wünsche mit Social Media

Mit gerade einmal zwölf Jahren hat sich Miley Wünsche, die Tochter der Influencerin und ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (34), auf Instagram bereits eine beachtliche Reichweite aufgebaut. Rund 80.000 Follower verfolgen den Mutter-Tochter-Account, auf dem Miley regelmäßig sogenannte "Get ready with me"-Videos veröffentlicht, in denen sie sich schminkt und stylt. Die Clips erzielen tausendfach Aufrufe und bringen Miley inzwischen sogar eigenes Geld ein. Gegenüber RTL berichtet Anne nun, dass ihre Tochter bereits einen beachtlichen Betrag angespart hat.

"Das ist nichts, was ich ihr aufzwänge, sondern etwas, das sie komplett alleine machen möchte", erklärt Anne im Gespräch mit RTL und beschreibt das System dahinter: "Bei Styling-Apps kannst du dich einfach kostenlos anmelden und dann bekommst du pro Klick eine Vergütung." Pro Aufruf sollen dabei zwischen 4 und 9 Cent zusammenkommen, wie Anne erläutert. Inzwischen habe Miley auf diese Weise bereits rund 2.000 Euro verdient. Trotzdem achtet Anne als Mutter weiterhin genau darauf, welche Inhalte und Kooperationen ihre Tochter übernimmt.

Während Miley weiterhin regelmäßig auf Instagram aktiv ist, liegt Annes eigener Account seit Kurzem auf Eis. Mit der Deaktivierung ihres Profils verschwanden auch knapp eine Million Follower. Wirklich überrascht zeigte sich Anne davon jedoch nicht: "Um ehrlich zu sein, war es für mich überhaupt kein Schock", erklärt sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. "Ich hatte schon seit Monaten mit einer Sperrung gerechnet, da meine Postings immer wieder gemeldet wurden." Die Situation nimmt sie dennoch gelassen, da sie ihr Haupteinkommen ohnehin über OnlyFans erzielt.

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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Instagram / miley.viral Miley Wünsche, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026