Brooklyn Beckham wettert gegen Inszenierung seiner Schwester

Der Versuch von Harper Seven Beckham (14), ihren Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) mit einem persönlichen Brief umzustimmen, hat keine Früchte getragen – ganz im Gegenteil. Brooklyn ließ jetzt über seinen Sprecher ausrichten, dass er den Besuch seiner 14-jährigen Schwester vor einigen Tagen als reine PR-Aktion wertet. Gegenüber Hello! erklärte der Sprecher des 27-Jährigen: "Dass Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich übergeben wurde, sagt alles – das Ganze war für die Kameras inszeniert." Eine Annäherung zwischen Brooklyn und seiner Familie scheint damit in weite Ferne gerückt.

Der Hintergrund: Harper war kurz nach der Ehrung ihres Vaters David Beckham (51) auf dem Hollywood Walk of Fame zu Brooklyns Haus gefahren, um ihm einen Brief zu übergeben. Brooklyn selbst war bei der feierlichen Zeremonie nicht anwesend gewesen – während der Rest der Familie, darunter David, Victoria Beckham (52) sowie die Geschwister Romeo (23) und Cruz (21), für Fotos posierte. Auf den Bildern, die US-Medien wie Page Six damals veröffentlichten, war Harper vor Brooklyns Haus zu sehen, kehrte aber nach weniger als einer Minute wieder um.

Der Familienstreit schwelt schon länger in der Öffentlichkeit. Im Januar 2026 hatte Brooklyn in seiner Instagram-Story erklärt: "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Berichterstattung über unsere Familie in der Presse kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren schon immer fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde." Victoria hatte diese Vorwürfe seinerzeit zurückgewiesen: "Alles, was wir jemals mit den Kindern gemacht haben, ist, sie wirklich zu unterstützen und zu ermutigen." Nach Harpers Besuch, bei dem sie offenbar vergeblich an seiner Haustür geklingelt hatte, soll Victoria laut einem Insider gegenüber Page Six "am Boden" gewesen sein.

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Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

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Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

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Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025