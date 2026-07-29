Brooklyn Beckhams Drama überschattet Harpers großen Schritt

Harper (15) Beckham, die jüngste Tochter von Victoria und David Beckham (51), steht kurz vor dem Start ihrer eigenen Beautymarke – und das mit einer bemerkenswerten Entscheidung: Der berühmte Familienname Beckham taucht in ihrem Label nirgendwo auf. Wie Mirror berichtet, wurde am 8. Juli 2026 die Marke "Harlo by Harper" zur Eintragung angemeldet. Die 15-Jährige möchte damit eine Skincarelinie für Teenager auf den Markt bringen, die nach eigener Überzeugung zu viele Produkte verwenden, die eigentlich für ältere Haut gedacht sind. Ihrem Umfeld zufolge liegt ihr das Projekt sehr am Herzen.

Der bewusste Verzicht auf den Nachnamen Beckham ist dabei kein Zufall. PR-Experte Andy Barr erklärt der Zeitschrift Mirror: "Ich denke, das ist ein klarer Schritt weg von der Marke Beckham. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Kinder berühmter Eltern oft kritisiert werden – zu Recht und zu Unrecht. Sie wollen genug Abstand zwischen Harper und der Marke Beckham schaffen, damit sie ein bisschen kreative und kommerzielle Freiheit hat." Dass "Harlo by Harper" nicht der erste Versuch war, zeigt ein früherer Anlauf: Unter dem Namen "Hiku by Harper" hatte Harper zwar in Großbritannien Erfolg, in den USA scheiterte die Anmeldung jedoch zunächst wegen möglicher Verwechslungen mit bereits eingetragenen Marken. So entstand schließlich der neue Markenname. Harpers Mutter Victoria (52) hatte bereits verraten, dass ihre Tochter das Vorhaben mit einer ausgearbeiteten PowerPoint-Präsentation vorstellte. "Sie ist selbst eine kleine Unternehmerin, und ich liebe es, dass sie sich an dem orientiert, was ich mache", sagte die Designerin.

Der Schatten, vor dem Harpers Familie sie offenbar schützen möchte, hat einen Namen: Brooklyn Peltz-Beckham (27). Ihr ältester Bruder veröffentlichte im Januar in einem aufsehenerregenden Instagram-Statement schwere Vorwürfe gegen seine Familie. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich ein", schrieb der 27-Jährige. Er warf seinen Eltern darin vor, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola Peltz (31) "unaufhörlich ruinieren" zu wollen. Hinzu kommt ein Streit um Markenrechte: Victoria hatte bereits vor zehn Jahren, als Brooklyn noch minderjährig war, seinen Namen schützen lassen. Einem Insider zufolge, der gegenüber The Sun sprach, habe Brooklyn jedoch seit seinem 18. Geburtstag die Kontrolle über sein Trademark. Branchenexperte Andy Barr sieht Brooklyns öffentlich ausgetragenen Familienkonflikt als riskant für dessen eigene Karriere an. Er sagt dem Mirror: "Er muss sich eine Auszeit vom Rampenlicht gönnen, bevor er plant, wie sein Comeback aussehen soll."

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Getty Images Harper Beckham, Juni 2026

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Instagram / victoriabeckhambeauty Harper Seven Beckham filmt ein Schmink-Tutorial für Victorias Beauty-Marke, August 2025

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Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham