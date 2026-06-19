Daveigh Chase feilte vor ihrem Tod an einem Karriereneustart

Kurz bevor Daveigh Chase (†35) im November 2015 aus dem Leben ihrer Freunde und Familie verschwand, befand sich die Schauspielerin offenbar an einem Wendepunkt ihrer Karriere. Wie ihr ehemaliger Manager John Ryan Jr. kürzlich gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly erzählte, hatte die "Lilo & Stitch"-Darstellerin in dieser Zeit große Ambitionen und arbeitete noch drei Wochen vor ihrem Verschwinden auf Filmsets. Trotz lukrativer Angebote für hochkarätige Produktionen zog es sie hin zu kleinen, unabhängigen Projekten – weg vom großen Hollywood-Glanz. "Sie wollte wirklich zu ihren 'Donnie Darko'-Wurzeln zurückkehren und mehr Indie-Kram, so Sundance-artige Sachen, machen", erklärte Ryan.

Noch kurz vor ihrem Verschwinden sollte ein Treffen mit Regisseur Rob Reiner (†78) ihren nächsten Karriereschritt einleiten. Doch dazu kam es nie. Ryan erinnert sich, dass Rob seiner Agentur eine Rolle für Daveigh angeboten hatte und sie zu einem Gespräch einladen wollte. Als man am nächsten Tag bei ihm nachfragte, wie das Treffen gelaufen sei, kam die erschreckende Antwort: Sie war nicht erschienen. "Dann sagten wir: 'Okay, irgendetwas stimmt nicht'", so Ryan gegenüber Entertainment Weekly. Den letzten persönlichen Kontakt mit ihr datierte er auf November 2015. Ihr Handy war weg, und niemand aus ihrem Umfeld hatte eine Möglichkeit, sie zu erreichen. Ihre letzten Filmprojekte, "Jack Goes Home" und "American Romance", erschienen 2016 – ohne dass sie selbst noch öffentlich in Erscheinung trat.

Seit 2015 galt Daveigh als verschwunden. Und doch soll es in den letzten Monaten vor ihrem Tod einen schockierenden Hinweis gegeben haben: Laut TMZ bekamen enge Vertraute ein Video zugespielt, das sie angeblich in Skid Row zeigen sollte, einem Viertel in Downtown Los Angeles, das für Obdachlosenlager bekannt ist. Auf den Aufnahmen soll die Schauspielerin stark abgemagert gewirkt haben und kaum wach geblieben sein. Freunde vermuteten dem Bericht zufolge sogar, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur noch rund 34 Kilogramm wog. Eine anschließende Suche vor Ort blieb allerdings ohne Erfolg. Sie starb am 16. Juni 2026 im Alter von 35 Jahren an den Folgen einer Meningitis und einer Blutinfektion.

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Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

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Daveigh Chase in "The Ring", 2002

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Frederick M. Brown/ Getty Images Schauspielerin Daveigh Chase bei der Nylon Magazin Party in Hollywood