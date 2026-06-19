Endlich offiziell: Mike Myers bestätigt "Austin Powers 4"

Fans der kultigen Spionage-Parodie dürfen aufatmen: Mike Myers (63) hat bestätigt, dass ein vierter "Austin Powers"-Film kommen wird. Bei Trevor Noahs World Cup Watch Party wurde der Schauspieler laut Deadline von einem Fan direkt gefragt, ob es einen vierten Teil geben werde – und Mike antwortete schlicht und ergreifend mit einem klaren "Ja!". Weitere Details zum möglichen Plot verriet er dabei allerdings nicht. Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Mike Myers gerade erst wieder in seine wohl bekannteste Kultrolle geschlüpft ist: In einem neuen Werbeclip für den amerikanischen Telekommunikationskonzern Verizon ist er als Oberschurke Dr. Evil zu sehen – gemeinsam mit seinen ehemaligen Co-Stars Seth Green (52), Mindy Sterling und Rob Lowe (62).

Auch Regisseur Jay Roach, der alle drei bisherigen Teile inszeniert hat, hält eine Fortsetzung für durchaus realistisch. Gegenüber dem Filmportal Filmstarts erklärte er: "Ich denke, es gibt eine echte Möglichkeit. Wir haben immer gesagt, wenn wir den richtigen Aufhänger haben, eine neue Situation. Wenn Mike das findet, bin ich dabei." Jay hatte in der Vergangenheit bereits verraten, dass für einen möglichen vierten Teil sogar schon Ideen existieren – darunter Auftritte von Beyoncé (44) und Michael Caine (93). Mike selbst hatte zudem bereits früher angedeutet, dass ein neuer Film stärker auf die Figur des Dr. Evil ausgerichtet sein solle.

Die "Austin Powers"-Trilogie gehört zu den erfolgreichsten Komödien-Franchises der Kinogeschichte. Mit den drei Teilen "Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat", "Spion in geheimer Missionarsstellung" und "Goldständer" spielte die Reihe insgesamt rund 676 Millionen Dollar [ca. 582 Millionen Euro] ein – das Sechsfache der gesamten Produktionskosten. Zuletzt war im Jahr 2024 bekannt geworden, dass die Idee eines vierten Teils bei den Verantwortlichen nach wie vor lebt.

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Getty Images Mike Myers, Schauspieler

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Mike Myers in "Austin Powers"

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Verne Troyer und Mike Myers in "Austin Powers in Goldständer" 2002