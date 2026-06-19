Ex-Affäre von König Juan Carlos versteigert seinen Schmuck

Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein, die frühere Geliebte von Spaniens ehemaligem König Juan Carlos (88), trennte sich nun von mehreren kostbaren Erinnerungsstücken: Beim Londoner Traditionsauktionshaus Bonhams ließ sie insgesamt sieben Luxusschmuckstücke versteigern. Laut der Bild-Zeitung sollen fünf davon einst Geschenke des 88-jährigen Ex-Monarchen gewesen sein, zwei weitere stammen vom verstorbenen Sultan Qaboos von Oman, einem engen Freund des Spaniers. Insgesamt spülte die Auktion mehr als 850.000 Euro in Corinnas Kasse. Zwar wurde ihr Name offiziell nicht genannt, Experten erkannten die Schmuckstücke jedoch wieder, da die 62-Jährige mehrere davon bereits öffentlich getragen hatte.

Das wertvollste Stück der Auktion war ein Ring mit einem burmesischen Saphir, der rund 279.000 Euro erzielte. Ein Diamantarmband, das Corinna einst auf dem Titelblatt eines Interviews trug, in dem sie erstmals ausführlich über ihre Beziehung zu Juan Carlos sprach, wechselte für etwa 177.000 Euro den Besitzer. Die dazu passenden Ohrringe brachten weitere 147.320 Euro ein. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte allerdings ein Diamantring mit einem über achteinhalb Karat schweren Stein, der für 118.000 Euro versteigert wurde. Wie die Bild berichtet, soll Juan Carlos Corinna einst mit genau diesem Ring einen Heiratsantrag gemacht haben.

Corinna und Juan Carlos lernten sich 2004 kennen und galten über Jahre als eines der geheimnisvollsten Paare Europas. Obwohl ihre Beziehung nie offiziell bestätigt wurde, sorgte sie immer wieder für internationale Schlagzeilen. Besonders große Aufmerksamkeit erregte das Paar 2012, als die beiden gemeinsam auf einer umstrittenen Elefantenjagd in Botswana fotografiert wurden. Nach dem Liebes-Aus wurden aus den einstigen Vertrauten jedoch erbitterte Gegner. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit um mehrere Millionen Euro. Zudem verklagte Corinna den Ex-König wegen Belästigung und warf ihm vor, ihr körperliche Gewalt angedroht zu haben.

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Mikhail Metzel / TASS Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein

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Getty Images Ex-Monarch König Juan Carlos I.

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Imago Don Juan Carlos verlässt nach dem Mittagessen mit Freunden das Restaurant d’Berto in Pontevedra, Galicia