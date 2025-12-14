Kehrt König Juan Carlos womöglich nach Spanien zurück?

Seit vielen Jahren lebt der spanische Alt-König Juan Carlos (87) im Exil. Doch nun gibt es Hinweise, dass er bald nach Spanien zurückkehren könnte. Seine frisch veröffentlichten Memoiren "Reconciliación" – zu Deutsch "Versöhnung" – geben jetzt Anlass zur Spekulation, denn wie das spanische Magazin Monarquia Confidencial berichtet, betont der einstige Monarch mehrfach, wie sehr er seine Heimat vermisst. Weiter befeuert werden die Gerüchte um eine Rückkehr durch ein angebliches Angebot von einem Freund. Laut der Journalistin Sandra Aladro soll ein Bekannter von Juan Carlos ihm vor einiger Zeit ein privates Anwesen am Stadtrand von Madrid als Unterkunft angeboten haben.

Dieses Anwesen wäre perfekt für den in Ungnade gefallenen König. Wie die Reporterin in der Sendung "Vamos a ver" erklärt, sei es in der Nähe des Zarzuela-Palastes, dem Wohnsitz von Juan Carlos' Sohn König Felipe (57) und seiner Familie. Darüber hinaus ist das Grundstück mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, um die unverzichtbare Privatsphäre zu gewährleisten. Bevor der 87-Jährige aber nach Hause zurückkehren kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Laut Sandra wolle er nichts erzwingen, sondern mit dem Einvernehmen seines Sohnes und der Regierung wieder in die Heimat ziehen.

Kaum ein Monarch der Gegenwart sorgte in der Vergangenheit für so viele Skandale wie Juan Carlos. Vor seiner Abdankung 2014 häuften sich Negativschlagzeilen über Seitensprünge, eine Elefantenjagd in Afrika und diverse Finanzprobleme. Der öffentliche Druck wurde so groß, dass der Royal den Thron schließlich an seinen Sohn Felipe weitergab. 2020 verließ Juan Carlos Spanien und zog sich nach Abu Dhabi zurück. Dort lebt er nun seit etwa fünf Jahren, fernab der Familie. Nicht einmal seine Frau Königin Sofía (87) besuchte ihn dort – Gerüchten zufolge ist ihre Ehe heute nur noch Schein. Besonders glücklich scheint der Vater von drei Kindern in der Wüstenmetropole nicht mehr zu sein. In seinem Buch schreibt er: "Ich lebe ohne Perspektive."

Getty Images König Juan Carlos, Mai 2022

Getty Images König Juan Carlos und König Felipe in Madrid, 2020

Getty Images Das ehemalige spanische Königspaar Sofía und Juan Carlos, 2018