Kommt Skandal-König Juan Carlos etwa nach Spanien zurück?

In Spanien ist eine heftige politische Diskussion über die mögliche Rückkehr von Ex-König Juan Carlos entbrannt. Der 88-Jährige lebt seit 2020 im Exil in Abu Dhabi, nachdem Korruptions- und Steuerhinterziehungsskandale – darunter ein Schwarzgeldkonto mit über 100 Millionen Euro in der Schweiz – bekannt geworden waren. Auslöser der aktuellen Debatte ist die kürzliche Freigabe von Geheimakten zum versuchten Staatsstreich franquistischer Militärs im Februar 1981, die Juan Carlos' zentrale Rolle bei der Verteidigung der damals noch jungen Demokratie belegen. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijoo von der konservativen PP erklärte gegenüber spanischen Medien, die Unterlagen würden eindeutig zeigen, wie wichtig der ehemalige Monarch für die Niederschlagung des Putsches war, wie Kurier berichtet.

Während die Konservativen und die Rechtspopulisten die Rückkehr des skandalumwitterten Ex-Monarchen befürworten, sind linke Parteien wie Sumar und Podemos strikt dagegen. Gabriel Rufián, Sprecher der links-separatistischen katalanischen Partei ERC, brachte die Position seiner Seite auf den Punkt: "Verbrecher bleiben besser draußen." Die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez zeigt sich offen für eine Rückkehr, betont jedoch, dass das spanische Königshaus und König Felipe (58) das letzte Wort hätten. Präsidialminister Félix Bolaños stellte zudem klar, dass früheres Fehlverhalten nicht durch historische Dokumente "ungeschehen" gemacht werden könne.

Ob Felipe und seine Frau Letizia (53) sich wirklich auf eine mögliche Rückkehr von Juan Carlos freuen würden, bezweifelt Palast-Insiderin Pilar Eyre. Die Monarchie-Expertin versicherte, dass es Felipe war, der seinen Vater 2020 ins Exil zwang, um den Imageschaden für die Krone zu begrenzen. In seiner Ende 2025 erschienenen Autobiografie "Versöhnung" hatte Juan Carlos gegen seine Familie ausgeteilt und sich vom Königshaus "gedemütigt" gefühlt, weil er nicht zu den Festakten anlässlich des 50. Todestags von Diktator Franco eingeladen worden war. Auch das Verhalten seines Sohnes bezeichnete er darin als mehr als "unsensibel". Aus dem Palast hieß es zuletzt, Juan Carlos könne jederzeit zurückkehren, sollte aber zum Schutz seines Images und der Institution seinen steuerlichen Wohnsitz wieder in Spanien aufnehmen.

Getty Images Juan Carlos im Juli 2017

Pool / Getty Images Ex-König Juan Carlos und König Felipe

Getty Images Ex-Monarch König Juan Carlos I.